Названа дата премьеры Bugatti Divo

Новейший Bugatti за 5 млн евро показали на видео

Премьера модели Bugatti Divo запланирована на 24 августа.

О гиперкаре известно, что он построен на базе Chiron, от него же унаследовал и 1500-сильный 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами. Chiron с таким мотором набирает первую "сотню" за 2,5 секунды и развивает максимальную скорость в 420 км/ч.

При этом Divo, как утверждают в Bugatti, получил облегченную конструкцию, улучшенные аэродинамические параметры и более острое рулевое управление, благодаря чему должен быть быстрее "донора". Что касается названия, то оно автомобилю досталось от известного французского автогонщика Альберта Диво, блиставшего на машине Bugatti на гран-при Европы в 20-х годах прошлого столетия.

Bugatti выпустит всего 40 экземпляров Divo, каждый из которых будет стоить около 5 млн евро.