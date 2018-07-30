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Названа дата премьеры Bugatti Divo
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Новейший Bugatti за 5 млн евро показали на видео 

Авторамблер 1 час назад
Фото: авторамблер
Премьера модели Bugatti Divo запланирована на 24 августа.
О гиперкаре известно, что он построен на базе Chiron, от него же унаследовал и 1500-сильный 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами. Chiron с таким мотором набирает первую "сотню" за 2,5 секунды и развивает максимальную скорость в 420 км/ч.
При этом Divo, как утверждают в Bugatti, получил облегченную конструкцию, улучшенные аэродинамические параметры и более острое рулевое управление, благодаря чему должен быть быстрее "донора". Что касается названия, то оно автомобилю досталось от известного французского автогонщика Альберта Диво, блиставшего на машине Bugatti на гран-при Европы в 20-х годах прошлого столетия.
Bugatti выпустит всего 40 экземпляров Divo, каждый из которых будет стоить около 5 млн евро.
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