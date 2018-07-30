Россияне стали чаще покупать авто с пробегом

Аналитики отметили рост вторичного авторынка по итогам первой половины 2018 года.

С января по июнь в стране было заключено 2,54 млн сделок по продаже подержанных автомобилей. Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает агентство "Автостат". В июне было перепродано 480,6 тыс. машин, рост составил 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.