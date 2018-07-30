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Россияне стали чаще покупать авто с пробегом
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Россияне стали чаще покупать авто с пробегом 

Авторамблер 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Аналитики отметили рост вторичного авторынка по итогам первой половины 2018 года.
С января по июнь в стране было заключено 2,54 млн сделок по продаже подержанных автомобилей. Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает агентство "Автостат". В июне было перепродано 480,6 тыс. машин, рост составил 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Самой востребованной маркой на вторичном рынке остается Lada, доля которой достигает 26% от общего объема продаж. За шесть месяцев автомобили российского бренда перепродали 660,5 тыс. раз, что на 3,5% меньше прошлогоднего результата. Среди иномарок наибольшим спросом пользуются модели Toyota (286,5 тыс. шт. ; +2,7%) и Nissan (140,9 тыс. шт. ; +5,4%).
Рейтинг бестселлеров возглавляет Lada 2114 (70,6 тыс. шт. ; -4,7%). Следом идут Ford Focus (63,2 тыс. шт. ; +2,3%) и Lada 2107 (61,7 тыс. шт. ; -9,5%). В топ-10 входят Lada 2110 (52 тыс. шт. ; 8,6%), Lada 2170 (51,6 тыс. шт. ; +5,3%), Toyota Corolla (49,7 тыс. шт. ; +2,3%), Hyundai Solaris (44,1 тыс. шт. ; +24,1%), Lada 4x4 (44,1 тыс. шт. ; -4,6%), Kia Rio (39 тыс. шт. ; +31,1) и Toyota Camry (37,3 тыс. шт. ; +6,3%).
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