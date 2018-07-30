Ещё
Новый деревянный мост появился в поселке Чупа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый деревянный мост появился в поселке Чупа 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Стоимость 80-метровой переправы составила более двух миллионов рублей.
Мост через реку Средняя в Лоухском районе заменил старую деревянную конструкцию, которая не ремонтировалась долгое время. Передвигаться по ней было небезопасно, и жителям микрорайона «Кирпичный» приходилось в обход преодолевать более километра, чтобы добраться до школы, детского сада и социальных учреждений поселка Чупа. В период весеннего паводка старый мост полностью уходил под воду, сообщает пресс-служба республиканского Минстроя.
Новый мост появился в рамках проекта «Комфортная городская среда». Контракт был заключен в конце марта, спустя месяц рабочие стали разбирать старую переправу.
Отмечается, что мост установлен на стальных конструкциях. Его протяженность — 80 метров, ширина — 1,2 метра, высота — почти 4 метра. Общая стоимость работ составила 2 млн 487 тыс. рублей. Из них 1 млн 600 тыс. рублей — средства федерального бюджета, 887 тыс. рублей — средства местного бюджета.
В честь открытия моста для жителей была организована праздничная программа. Новый мост освятил иеромонах Свято-Воскресенского Варлаамо-Керетского собора Иова.
В поселке параллельно с работами по устройству подвесной переправы удалось благоустроить и прилегающую территорию — заасфальтировать подход к мосту со стороны улицы Речная.
Фото: пресс-служба Минстроя республики
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Минимум изменений: обновлённый кросс Suzuki Vitara раскрыли до премьеры Вторичный авторынок в РФ: спрос на Lada падает Обновленная Lada Granta: первые фото и видео лифтбека
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы пять самых надежных внедорожников
Раритетный советский лимузин продается за 25 млн рублей1
Названы самые опасные дороги в России1
Шок недели: отказ в госпитализации и смерть «по воле божьей»1
Названа дата премьеры Bugatti Divo
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение