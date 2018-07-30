Новый деревянный мост появился в поселке Чупа

Стоимость 80-метровой переправы составила более двух миллионов рублей.

Мост через реку Средняя в Лоухском районе заменил старую деревянную конструкцию, которая не ремонтировалась долгое время. Передвигаться по ней было небезопасно, и жителям микрорайона «Кирпичный» приходилось в обход преодолевать более километра, чтобы добраться до школы, детского сада и социальных учреждений поселка Чупа. В период весеннего паводка старый мост полностью уходил под воду, сообщает пресс-служба республиканского Минстроя

Новый мост появился в рамках проекта «Комфортная городская среда». Контракт был заключен в конце марта, спустя месяц рабочие стали разбирать старую переправу.

Отмечается, что мост установлен на стальных конструкциях. Его протяженность — 80 метров, ширина — 1,2 метра, высота — почти 4 метра. Общая стоимость работ составила 2 млн 487 тыс. рублей. Из них 1 млн 600 тыс. рублей — средства федерального бюджета, 887 тыс. рублей — средства местного бюджета.

В честь открытия моста для жителей была организована праздничная программа. Новый мост освятил иеромонах Свято-Воскресенского Варлаамо-Керетского собора Иова.

В поселке параллельно с работами по устройству подвесной переправы удалось благоустроить и прилегающую территорию — заасфальтировать подход к мосту со стороны улицы Речная.

Фото: пресс-служба Минстроя республики