Подорожание бензина связали с «пересменкой в правительстве»

Дворкович объяснил рост цен на бензин

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что рост цен на бензин в России был вызван «пересменкой» в правительстве, которой воспользовались нефтяники. Об этом сообщает РБК.

Он подчеркнул, что не обвиняет компании. По его словам, нефтяники решили поднять цены в ожидании роста налогов.

Также Дворкович связал случившееся с отсутствием ежедневного управления системой сдержек и противовесов в период смены правительства.

По его мнению, не допустить роста цен можно было бы, если бы велась работа по управлению ожиданиями.

«Можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен», — заявил он.