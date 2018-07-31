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Подорожание бензина связали с «пересменкой в правительстве»
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Дворкович объяснил рост цен на бензин 

Рамблер 10 часов назад
Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что рост цен на бензин в России был вызван «пересменкой» в правительстве, которой воспользовались нефтяники. Об этом сообщает РБК.
Он подчеркнул, что не обвиняет компании. По его словам, нефтяники решили поднять цены в ожидании роста налогов.
Также Дворкович связал случившееся с отсутствием ежедневного управления системой сдержек и противовесов в период смены правительства.
По его мнению, не допустить роста цен можно было бы, если бы велась работа по управлению ожиданиями.
«Можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен», — заявил он.
Росстат сообщал, что за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Новое правительство приступило к работе в мае, после инаугурации президента. Для решения проблемы кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин. Также власти решили провести налоговый маневр, снизив экспортные пошлины на нефть до нуля в течение шести лет. В то же время вырастет Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
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