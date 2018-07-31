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Штрафы на незаконную предпринимательскую деятельность в РФ предлагают увеличить
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Штрафы на незаконную предпринимательскую деятельность в РФ предлагают увеличить 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Штрафы за предпринимательскую деятельность без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предлагают серьезно ужесточить — теневые коммерсанты будут обязаны заплатить за нарушения вплоть до 30 тысяч рублей, пишет во вторник газета «Известия».
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовили единороссы Владимир Афонский, Виктор Дзюба, Николай Петрунин и Наталия Пилюс. Нововведение призвано поставить барьер для недобросовестных предпринимателей.
«Депутаты предлагают повысить существующие штрафы за ведение бизнеса без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве юрлица — например, в форме ООО. Сейчас за это полагается взыскание от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Согласно проекту, штраф на первый раз должен составлять от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а в случае повторного и последующего выявления нарушения — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей», — говорится в материале.
Авторы законопроекта полагают, что для пресечения возможных нарушений действующих штрафов уже недостаточно. Размер этих взысканий меньше госпошлины, которая берется за регистрацию ИП и юрлица (800 рублей и 4 тысячи рублей соответственно), и штрафов для легальных бизнесменов — например, за несвоевременное предоставление данных о налогоплательщике (10 тысяч рублей).
Кроме того, как отмечает издание, штрафы не повышались уже более 10 лет и за это время успели «обесцениться», говорится в пояснительной записке к документу. В этих условиях у нелегальных бизнесменов отсутствует стимул для выхода из тени, поскольку заплатить небольшой штраф — более выгодно. А потому число подобных нарушений растет.
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