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В России появится эксклюзивный Infiniti QX50
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В России появится эксклюзивный Infiniti QX50 

Car.ru 50 минут назад
Фото: Car.ru
Речь идет о модели кроссовера Infiniti QX50, выделяемой отделкой салона.
Известно, что внутренний дизайн данной линейки сделан при содействии автомобильного ателье Autograph. Поэтому стартовая цена машины начинается от 2 миллионов 800 тысяч рублей.
Что же предлагается за такую сумму. Эксклюзивный дизайн салона предполагает использование дорогих материалов при отделке кабины. Не исключено, что водитель или пассажиры могут почувствовать себя постояльцами дорогого отеля.
Внутри машины будут преобладать различные оттенки белого цвета с добавлением коричневых вставок. Появится и такой материал в синем оттенке, именуемый искусственной замшей.
Не обойтись в интерьере салона и без дорогих пород дерева. Все материалы должны в совокупности органично сочетаться с панорамным люком, который будет работать от электропривода.
Внешне QX50 не претерпит особых изменений. Может быть, появится дополнительный значок на эмблеме кузова.
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