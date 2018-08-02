В России появятся новые дорожные знаки

В РФ появятся новые дорожные знаки

Российское правительство задумалось о введении новых дорожных знаков для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минтранса.

Речь идет о знаках «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».

По данным Autonews.ru, знаки, определяющие начало и конец велосипедной зоны, появятся в местах, где у велосипедистов преимущественное право движения. В этих зонах максимальная скорость машин не должна быть выше 20 километров в час, а пешеходы там могут переходить улицу в любом месте.

Издание отмечает, что знаки для дипломатов появятся у иностранных посольств.

Представитель Минтранса в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что правительство рассматривает введение знаков «Трамвайная полоса», «Следующий перекресток», «Простая вафля», «Диагональный переход» и «Способ парковки».

С 1 июля в России действуют ограничения, касающиеся неэкологичного транспорта. Нововведения коснулись автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и других.

Для машин с высокими уровнями выброса вредных веществ установили новые дорожные знаки, ограничивающие их движение: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей».