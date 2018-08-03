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Водителям придумали новый штраф
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Водителям придумали новый штраф 

Авторамблер 8 часов назад
Депутаты намерены ужесточить ответственность для родителей за оставление детей в автомобиле без присмотра.
С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев. Как сообщает агентство "Москва", нерадивых родителей парламентарий предложил наказывать крупным штрафом, который предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
"Мне кажется, для того, чтобы избегать подобных нарушений и, как следствие, трагических последствий, стоит вынести данное нарушение в отдельную статью московского КоАП и увеличить штраф до 5 тыс. рублей", — пояснил автор инициативы.
Он добавил, что ужесточение наказания "могло бы способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности, связанной с перегреванием, тепловым ударом, переохлаждением".
Напомним, в КоАП уже имеется запрет на оставление детей в возрасте младше 7 лет в машине без взрослых. Наказание за это нарушение — предупреждение или штраф в размере 500 рублей в регионах и 2,5 тыс. рублей — в Москве и Санкт-Петербурге. В случае, если это действие привело к трагедии, родители привлекаются по ст. УК "Оставление в опасности" или ст. КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
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Комментарии45  Ещё 4 источника 
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