Появилось фото последней Lada Priora

В Сети появились фото последнего седана Lada Priora, выпущенного заводом АвтоВАЗа в Тольятти. Автомобиль украшен цветными воздушными шариками, на капоте разместили плакат с надписью "Последний!".

Отметим, что последняя Priora сошла с конвейера предприятия 18 июля, но фото машины появилось только сейчас.

16 июля АвтоВАЗ официально подтвердил, что Lada Priora уходит в историю. Данное решение было одобрено руководством компании и продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и, как следствие, снижающимся спросом на модель Priora.

Производство Lada Priora началось в 2007 году. Автомобиль выпускался не только в виде седана, но и как хетчбэк, и как универсал. В 2015 году изменилось рыночное позиционирование седана Priora — с 2016 года он стал выпускаться с менее мощным двигателем и упрощенным оснащением, что позволило снизить стоимость модели и тем самым поддержать спрос на нее.

Публикация от Priora Family (@priorafamily) 4 Авг 2018 в 7:42 PDT

За все время производства в нашей стране было продано более 846 тысяч автомобилей семейства Priora.

Модель становилась самым продаваемым автомобилем на российском рынке в 2009 и 2012 годах.

Ранее АвтоВАЗ объявил о результатах продаж за первые семь месяцев этого года. В России было реализовано 199 273 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 19,5% выше аналогичного результата в прошлом году.