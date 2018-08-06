Затишье перед бурей: новый НДС взорвет цены

Темпы роста российского авторынка постепенно замедляются, но по-прежнему остаются достаточно высокими. В июле продажи выросли на 10,6%, а общий результат с начала года достиг отметки в 17%. В общей сложности россияне за семь месяцев купили почти миллион новых автомобилей. Между тем, эксперт отмечает, что уже совсем скоро на рынок свое негативное влияние начнет оказывать недавнее увеличение НДС на 2%.

Согласно опубликованным в понедельник данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в июле в России было продано 143 452 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 10,6% больше, чем в июле 2017-го. За семь месяцев на рынке было продано 992,7 тысяч машин, что на 17% процентов лучше, чем в прошлом году.

Данные июля оказались практически идентичными показателям июня — тогда рост продаж составил 10,8%, а общий показателю по рынку был зафиксирован на отметке в 18%.

«Июль не принёс фундаментальных изменений. Рынок продаж продолжил восстановление с комфортным для себя двузначным показателем уже 15-й месяц подряд. Основным драйвером роста остается позитивная тенденция в росте доверия потребителя, подталкивающая его, наконец, сменить свой старый автомобиль на новый», — прокомментировал итоги месяца глава Комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер.

С большим отрывом по продажам лидирует «АвтоВАЗ» , который в июле реализовал почти 29,4 тысячи автомобилей (+11%), а по итогам семи месяцев уже без малого 200 тысяч (+20%). На втором месте достаточно просто закрепился корейский бренд KIA , который в минувшем месяцев смог продать 18,5 тысяч машин (+14%), а с начала года уже почти 130 тысяч (+28%).

Отметку в 100 тысяч проданных машин за семь месяцев смогла также преодолеть марка Hyundai , чьи продаже с начала года подросли на 23%, а в минувшем месяце сразу на 20% (14,4 тысячи машин).

В число лидеров июля также вошли Renault (10,5 тысяч автомобилей) и Toyota — 9,7 тысяч. При этом показатели французского бренда в минувшем месяцев упали на 4%, что особенно диссонирует с остальными производителями из ТОП-7, чьи продажи показали двузначный прирост. Впрочем, с начала года Renault реализовал 81,3 тысячи автомобилей (+13%), что позволяет бренду уверенно удерживать четвертую позицию на рынке. А самый мощный рост в первой десятки, как по итогам июля, так и с начала года, демонстрирует Skoda . В минувшем месяце чешская компания реализовала 6,6 тысяч машин (+25%), а всего за семь месяцев — почти 43 тысячи (+26%).

Из остальных участников рынка в очередной раз бурный рост по сравнению с показателями прошлого года показала компания Mitsubishi , чьи продажи в июле выросли на 132% до 3,5 тысяч машин.

Среди конкретных моделей уверенное лидерство удерживает Lada Vesta . В минувшем месяце россияне купили почти 9 тысяч автомобилей, тогда как в прошлом июле было продано лишь 6,5 тысяч единиц.

Возможно уже в следующем месяце хит из Тольятти сможет опередить по общим продажам с начала года Kia Rio . Сейчас эта модель с показателем 59 359 проданных автомобиля опережает Vesta на 733 единицы.

Рокировка вполне может состояться, ведь по итогам июля Rio, хоть и занял второе место в списке предпочтений россиян, показал результат заметно слабее — 7801 автомобиль. Замкнула тройку бестселлеров рынка Lada Granta — 7599 автомобилей.

«Динамика очень разнонаправленная. Некоторые бренды, например, Hyundai и Kia демонстрируют высокий рост, а некоторые, например, VW находятся на уровне прошлого года. В целом по рынку продажи растут. Главную роль играет отложенный спрос 2016-2017 гг. За счет падения спроса в эти годы срок владения автомобилями увеличился, и сейчас пришло время менять авто.

Недавнее увеличение НДС серьезно скажется на росте цен на автомобили. Эти 2% уже в следующем году будут заложены в стоимость авто. Рост НДС заметно отразится и на работе дилеров, которые не смогут продолжать так активно дисконтировать как сейчас — число акций и размер скидок сократятся.