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Как купить новое авто с большой скидкой
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Как купить новое авто с большой скидкой 

Рамблер 20 часов назад
«АвтоВзгляд» рассказал, как можно приобрести новый автомобиль у официальных дилеров со значительной скидкой.
Первым делом портал советует следить за сезонными акциями в автосалонах, во время которых с неплохой скидкой можно купить новые машины прошлых лет выпуска.
Также стоит отслеживать новости о рестайлинге и смене поколений приглянувшихся марок. Перед этим дилеры часто делают потенциальным клиентам выгодные спецпредложения на уходящие в прошлое модели.
«Нарваться» на скидку можно, посетив салон в конце отчетного периода — месяца, квартала или года. Кроме того, перед походом туда стоит проверить, не распространяется ли на вас одна из государственных программ льготного автокредитования, например, «Первый» или «Семейный автомобиль».
Наконец, случается, что новые машины получают повреждения еще до продажи — на заводе или в салоне. Такие авто дилеры ремонтируют, а самые добропорядочные из них еще и продают со скидками.
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