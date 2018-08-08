Раскрыто количество угоняемых каждый год автомобилей

В России ежегодно регистрируется порядка 30 тысяч краж автотранспорта, определенная часть из них легализовывается за ее пределами. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел республики Казахстан и Российской Федерации в Алма-Ате.

«Благодаря принимаемым мерам в последние годы удалось существенно сократить число таких краж и угонов, а также повысить их раскрываемость», — отметил российский министр.

В ходе встречи правоохранители двух стран договорились о сотрудничестве в борьбе с автоугонами. В настоящее время российская полиция совместно с казахстанскими коллегами работают над выявлением и пресечением деятельности организованных преступных групп и одиночек, занимающихся криминальным автобизнесом.

Налажен постоянный обмен информацией, на взаимной основе оказывается правовая помощь по уголовным делам, в приграничных регионах проводятся скоординированные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, направленные на розыск похищенного транспорта, перекрытие каналов его сбыта и легализации, установление причастных к этому лиц, пояснили в пресс-службе МВД России.

«В рамках сотрудничества с казахстанскими партнерами в прошлом году и первом полугодии текущего года за указанные деяния к уголовной ответственности привлечено порядка 80 человек», — отметил Колокольцев.