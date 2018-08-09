Водители голодают на границе с Грузией

Грузовики на границе Грузии и РФ выстроились в гигантскую очередь

На единственном сухопутном маршруте, связывающем Россию с Грузией и Арменией, образовалась многокилометровая пробка из грузовиков, в большинстве которых находятся скоропортящиеся грузы. На проезд через границу у голодающих водителей уходит несколько дней, а рядом с дорогой нет даже магазина. Водителям легковых автомобилей повезло больше: на проезд через границу в среднем уходит «всего» около 10 часов. Причиной заторов называют увеличение потока туристов.

На КПП «Казбеги-Верхний Ларс» на российско-грузинской границе сотни дальнобойщиков встали в многокилометровые пробки на границе. Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению. Водители грузовиков вынуждены простаивать неделями для того, чтобы проехать около 10-15 километров. Водителям легковушек повезло чуть больше — в глухой пробке на границе они теряют чуть менее суток.

Между тем многие водители фур везут через границу скоропортящиеся фрукты и цветы, а значит для некоторых из них простой чреват огромными убытками. В то же время сами дальнобойщики уверяют, что автобусы и легковой транспорт свободно проезжают границу.

«Что происходит — нам неизвестно. Говорят: стойте, ждите. Им вообще все-равно, что у нас «скоропорт».

Ну ладно товар, нам самим есть уже нечего, все запасы закончились, никто из нас не думал, что так долго придется задержаться. Выехать в магазин на наших фурах патруль не позволяет. Идти пешком — очень далеко. Голодаем», — рассказал водитель одного из трейлеров, направлявшегося из Армении в Россию.

Однако и водителям легковых автомобилей приходится не сладко. Один из них, Евгений Новиков , совсем недавно проезжавший границу, рассказал о своем путешествии из Москвы в Грузию в соцсетях, зарекшись когда-либо ехать в Грузию на автомобиле.

«На прохождение российской и грузинской границы у нас ушли 11,5 часов! Именно столько времени мы ехали паршивые 15 км пути. Какой же ад творился там днем, под палящим солнцем при +35°, ведь далеко не у всех в машинах есть кондиционеры!», — написал Новиков.

Автор отмечает, что на российской стороне сотрудники ДПС следят, чтобы никто из автомобилистов не пытался обогнать поток по манящим своей абсолютной пустотой встречной полосе и обочине. Со стороны Грузии за этим никто не следил, и образовывался затор, когда двигающиеся в три полосы машины пытались встроиться в одну.

Как рассказал Новиков, ночью пробка двигается метров на сто, а затем полностью останавливается минут на 20. Многие водители в это время стараются немного вздремнуть и порой не сразу реагируют, когда машина впереди трогается. Чаще всего водитель автомобиля позади начинает будить: моргает дальним светом и сигналит. Однако бывает, что некоторые пользуются таким положением и вместо того, чтобы разбудить водителя, обгоняют его, выигрывая пять метров в пробке.

Одна из пользователей в комментариях к посту рассказала, что когда проезжала границу на автобусе, никаких проблем не возникло.

«Проще всего было лететь недорого до Владикавказа, а оттуда за 1,5 тысячи рублей за место в машине добираться через Крестовый перевал в Тбилиси. Эти водители отлично знают дорогу и знают, как быстро проходить обе таможни. Я ездила с сыном в осенние каникулы — пробка была огромная, но мы проскочили всего за час», — утверждает Анна Наводничая. Впрочем, в данном случае женщина рассказала об опыте почти годичной давности, и сейчас ситуация на границе явно осложнилась.

При этом исполнительный директор экспедиторской компании «Апавен» Гагик Агаджанян заявил армянским СМИ, что поднимать ажиотаж вокруг многокилометровых очередей на КПП «Верхний Ларс» бессмысленно, так как они обусловлены естественными факторами.

По его словам, такая ситуация складывается каждый год в разгар курортного сезона. Влияет на скопление транспорта два фактора. Во-первых, это развитие экономических связей между Арменией и Россией. Пять лет назад автопарк, занимающийся международными перевозками, был достаточно мал, сейчас же количество машин увеличивается. Во-вторых, из-за отмены визового режима между Россией и Грузией увеличивается и поток туристов.

Так, например, в прошлом году из России в Грузию приехали около миллиона туристов. В большинстве случаев люди предпочитают ехать на собственном транспорте.

К тому же Агаджанян напомнил, что Военно-Грузинская дорога была построена для передвижения армейских подразделений и не рассчитана на проезд длинномерных транспортных средств, особенно на поворотах.

«Это слишком узкое место для строительства инфраструктуры, которая сможет своевременно обслуживать весь поток машин. В подобных условиях бессмысленно поднимать такой ажиотаж. Другой альтернативы, к сожалению, нет», — подытожил Агаджанян.

По его словам, компании, занимающиеся перевозками, рассчитывают протяженность пробок при построении маршрута, и водители всегда готовы к многодневному ожиданию.

«Мы готовы к этому и психологически, и финансово, и физически. Водитель знает, что его ждет, и в его командировочных расходах это рассчитано. Это нормальная, рабочая ситуация», — отметил Агаджанян.

Как рассказал Агаджанян, со стороны Грузии для водителей подготовили все условия для многодневного ожидания: сделали душ и открыли столовую.

При этом в МВД Грузии обвинили в образовании пробки российскую сторону — якобы она не справляется с большим потоком транспорта.

В связи с многокилометровыми пробками на российской стороне КПП «Верхний Ларс» состоялось совещание с участием министра транспорта Армении Ашота Акобяна, посла Армении в Грузии Рубена Саядяна, консула Армении в Ростове-на-Дону Вардана Асояна и российских сотрудников пункта пропуска.

Оказалось, что в 2017 году число пользующихся КПП грузовых автомобилей и физических лиц возросло на 50%.

«По уставу КПП может ежедневно обслуживать не более 170 грузовиков и 3000 физических лиц, в то время как 5 августа фактически обслужило 500 грузовиков и 15000 физлиц», — сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Российские специалисты пояснили, что во время перегрузок на КПП преимущество отдается легковым автомобилям, на обслуживание которых переключается большинство персонала,

в результате чего и образовалось скопление грузовиков.

Также стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» приезжали чиновники из Москвы, которые дали указания в кратчайшие сроки представить предложения по оптимизации пропускного пункта.

Критическая ситуация с пропускной способностью на границе набирала обороты еще в начале июля. Уже тогда Служба доходов министерства финансов Грузии распространила информацию о том, что с российской стороны установлен лимит для грузовых машин и их стали пропускать вдвое меньше за сутки. Тогда очереди из автомобилей на прохождение границы составляли порядка восьми километров.