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Машины по ОСАГО могут чинить старыми запчастями
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Страховщики обратились с просьбой выполнять ремонт по ОСАГО запчастями б/у. 

Car.ru 8 августа 2018
Фото: РИА Новости
Российский союз страховщиков в будущем намерен выступить с предложением о внесении изменений в закон, который регулирует страхование ОСАГО.
Изменения будут следующего характера: возмещение ущерба по страховке, ремонт автомобиля, возможно будет выполнять б/у запчастями. Это связано с тем, что автопарк значительно постарел, и очень часто бывает просто не возможно приобрести детали. В таком случае и должно стать решением данной проблемы применение б/у деталей, иначе машина не будет подлежать ремонту.
В настоящее время закон гласит, что применяться могу т только новые детали, применение использованных деталей возможно только после согласия автомобилей.
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