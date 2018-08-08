Машины по ОСАГО могут чинить старыми запчастями

Страховщики обратились с просьбой выполнять ремонт по ОСАГО запчастями б/у.

Российский союз страховщиков в будущем намерен выступить с предложением о внесении изменений в закон, который регулирует страхование ОСАГО.

Изменения будут следующего характера: возмещение ущерба по страховке, ремонт автомобиля, возможно будет выполнять б/у запчастями. Это связано с тем, что автопарк значительно постарел, и очень часто бывает просто не возможно приобрести детали. В таком случае и должно стать решением данной проблемы применение б/у деталей, иначе машина не будет подлежать ремонту.

В настоящее время закон гласит, что применяться могу т только новые детали, применение использованных деталей возможно только после согласия автомобилей.