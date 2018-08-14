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Как в России будут бороться с фиктивным техосмотром
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В Госдуме в осеннюю сессию обсудят передачу контроля за техосмотром от страховых компаний обратно к ГИБДД 

Агентство «Москва» 16 часов назад
Фото: Елена Пальм/ТАСС
В Госдуме будут настаивать на передаче от страховых компаний сотрудникам ГИБДД полномочий проводить техосмотр автомобилей, соответствующие изменения в законодательство планируют обсудить в парламентском комитете по транспорту и строительству. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета Виталий Ефимов («Единая Россия»).
«Надо вообще менять систему технического осмотра. Раньше была очень хорошая пословица, ей пользовались, что «козла нельзя впускать в капусту». Поэтому нельзя страховщикам доверять техосмотр. Его же никто практически не проходит. Они просто выдают бумагу о том, что его прошли. Нужно менять систему: отдавать (проведение техосмотра — прим. Агентства «Москва») или снова в ГИБДД, или в министерство транспорта», — сказал В. Ефимов.
Он сообщил, что совершенствование системы техосмотра будет обсуждаться в комитете осенью. «Мы придем с отпуска после выборов (Единый день голосования 9 сентября — прим. Агентства „Москва“), займемся этим вопросом. Но мы будем настаивать на том, чтобы изменить всю систему техосмотров. Может быть, ввести и фиксацию (фото— и видеофиксацию техосмотра — прим. Агентства „Москва“), но тогда нужно будет записывать весь процес. То есть нужно создать технические средства, которые записывали бы весь процесс осмотра», — пояснил парламентарий.
Депутат отметил, что комитет Госдумы по транспорту и строительству выступает за введение обязательного дистанционного медицинского обследования водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, перед выходом в рейс. «Мы хотим, чтобы перед каждым выездом на линию, там, где невозможно: во всех населенных пунктах, где вообще нет врачей — чтобы водитель дистанционно мог обследовать здоровье. Сейчас наш комитет выступил с этой инициативой», — заключил В. Ефимов.
Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании системы техосмотра автомобилей, в том числе усиливающие ответственность за нарушения в этой сфере, а также вводящие видеозапись техосмотра. Эти документы направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, а также на усиление административной и уголовной ответственности участников системы технического осмотра.
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Комментарии2  Ещё 2 источника 
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