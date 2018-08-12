Ещё
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW показала кроссовер X7 в новом ролике 

Популярная механика 9 часов назад
Компания BMW опубликовала тизерное видео, посвященное новому, пока еще не представленному кроссоверу X7.
В новом ролике BMW показала X7, проходящий различные испытания в экстремальных условиях. Как можно заметить на видео, флагманский кроссовер компании тестировали на горных дорогах, в пустыне, на заснеженных трассах и т. д.
Пока BMW полноценно не анонсировала новую модель. Ее «внешность» держится в секрете (в новом ролике внешний вид новинки скрыт камуфляжем), как и интерьер. То же касается и силовой установки. Впрочем, как пишет портал Motor1, по предварительной информации, X7 получит 4,4-литровый твин-турбо V8 в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач; кроме того, согласно порталу, ходят слухи, что может быть и опция с дизельным двигателем.
BMW, как предполагается, представит X7 на автосалоне в Лос-Анджелесе, который стартует в конце ноябре текущего года. Прототипы нового кроссовера для тестов компания собирает на заводе в городе Спартанберг, штат Южная Каролина, США, где в будущем будет происходить и серийное производство новинки.
Популярная механика: последние новости
Ford показал Mustang для высшего дивизиона NASCAR Territory — новый кроссовер Ford (с китайскими корнями) 24 мотора мощностью 5 221 л.с. — новый рекорд для легковушек
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены24
Названы самые бесполезные опции автомобилей4
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр2
Парковки во дворах могут запретить187
Два человека погибли в ДТП в Подмосковье
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
03:05
Смертельное паломничество: BMW настоятеля протаранил Lada
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение