Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО

Россиянам могут ограничить время, в течение которого им позволено обращаться за выплатой по ОСАГО, сообщают «Ведомости»

По информации издания, соответствующий проект поправок подготовил и предложил Минфину принять Российский союз автостраховщиков.

В случае его одобрения ставшие участниками ДТП водители будут обязаны сообщить о происшествии в страховую компанию в течение пяти дней или же убедить страховщиков, что они не могли сделать это в пятидневный срок.

По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, инициатива союза направлена против мошенников и так называемых автоюристов, которые обращаются за страховыми выплатами и через год-полтора после якобы имевшей место аварии. Спустя такое количество времени страховым компаниям становится гораздо сложнее разобраться в обстоятельствах инцидента, а от задержки компенсации или отказа в ней их останавливают штрафы.