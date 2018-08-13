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Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО
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Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО 

Рамблер 9 часов назад
Россиянам могут ограничить время, в течение которого им позволено обращаться за выплатой по ОСАГО, сообщают «Ведомости».
По информации издания, соответствующий проект поправок подготовил и предложил Минфину принять Российский союз автостраховщиков.
В случае его одобрения ставшие участниками ДТП водители будут обязаны сообщить о происшествии в страховую компанию в течение пяти дней или же убедить страховщиков, что они не могли сделать это в пятидневный срок.
По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, инициатива союза направлена против мошенников и так называемых автоюристов, которые обращаются за страховыми выплатами и через год-полтора после якобы имевшей место аварии. Спустя такое количество времени страховым компаниям становится гораздо сложнее разобраться в обстоятельствах инцидента, а от задержки компенсации или отказа в ней их останавливают штрафы.
В страховых компаниях ВСК и «Росгосстрах» поддержали инициативу РСА, а в последней и вовсе назвали ее «заботой» о клиентах — машины будут ремонтироваться быстрее, а более серьезных повреждений, например, коррозии, можно будет избежать.
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