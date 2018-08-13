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Крымский мост побил новый рекорд
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Крымский мост побил новый рекорд 

Рамблер 1 час назад
Автомобилисты установили новый рекорд суточного трафика на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в информационном центре сооружения.
Предыдущий рекорд был установлен 5 августа и составлял 32 тысячи 406 автомобилей в обе стороны за 24 часа. Спустя всего лишь неделю наивысшее достижение обновилось — 33 тысячи 359 машин.
В инфоцентре отметили, что большинство машин, около 17,9 тысячи, обеспечивших Крымскому мосту новый рекорд, ехали в сторону полуострова.
Кроме того, там сообщили, что среднесуточная интенсивность движения по мосту через Керченский пролив в августе составила 29 тысяч автомобилей, что сразу на 17% выше июльской. Всего же со дня открытия Крымский мост в обе стороны пересекли более 1,791 миллиона авто.
Официально движение по Крымскому мосту 15 мая открыл президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа», а на следующий день по сооружению, построенному на полгода раньше запланированного, началось регулярное движение.
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