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Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
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Водителям придумали новое ограничение по ОСАГО 

Авторамблер 11 часов назад
Страховщики подготовили поправки в закон "Об ОСАГО".
Согласно тексту проекту поправок, разработанного Российским союзом автостраховщиков, водителей обяжут заявлять о страховом случае в течение пяти дней после инцидента. Аналогичные ограничения в настоящее время действуют только при оформлении аварии по Европротоколу. Если ДТП оформили сотрудники ГИБДД, то автомобилист может уведомить страховую в любой момент.
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Документ направлен на борьбу с недобропорядочными автоюристами, пояснил в разговоре с газетой "Ведомости" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Нововведение позволит избежать случаев, когда страховщику сообщают о ДТП через год, а то и позже. В таких ситуациях бывает сложно установить обстоятельства аварии, и времени на это у страховой нет — за задержку выплаты ей грозит штраф.
По задумке РСА, если водитель заявит о страховом случае по истечении пятидневного срока, то ему придется доказывать, что возможности сообщить о ДТП ранее у него не было. В противном случае страховщик может оказать в возмещении убытка.
Минфин уже получил предложение РСА, однако не прокомментировал документ. В Центробанке с поправками пока не ознакомились.
Как сообщал "Авторамблер", ранее союз выступил с другим предложением — ремонтировать автомобили по ОСАГО б/у-запчастями, не спрашивая разрешения у владельцев. В РСА полагают, что чинить машины новыми запчастями невыгодно из-за того, что большинство автомобилей в российском автопарке старые.
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Комментарии24
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