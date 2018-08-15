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Новые модели Lada Granta попали на видео
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Машины нового семейства Lada Granta показали на видео 

РИА Новости 15 августа 2018
Lada объявила о начале производства нового семейства Lada Granta. Автомобили линейки показали в эфире телеканала "Тольятти 24".
Серия будет состоять из седанов, хэтчбеков, лифтбеков и универсалов. В компании отмечают, что новые машины Granta будут отличаться от предыдущих моделей передней частью кузова, похожей на конструкцию моделей Lada Vesta и Xray.
Производство началось 14 августа, после летнего корпоративного отпуска автоконцерна.
Машины нового семейства покажут широкой публике на Московском международном автосалоне в конце августа.
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