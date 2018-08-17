Автолюбителей ждет больше камер на дорогах

До 2024 года количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах должно увеличиться вдвое, считают в Минтрансе.
Также в ведомстве планируют менять расположение камер и подготовить отдельную методику, как это правильно делать.
Сейчас на российских дорогах свыше 9 тыс. комплексов фотовидеофиксации нарушений. По планам Минтранса, о которых говорится в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подготовленной в самом ведомстве, число камер на дорогах будет увеличиваться постепенно.
К концу 2019 года их должно стать больше на 11%, 2020-го — на 33%, 2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%, 2024 — на 100%, сообщают «Известия».