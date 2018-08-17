Автолюбителей ждет больше камер на дорогах

Камер на российских дорогах станет в два раза больше

До 2024 года количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах должно увеличиться вдвое, считают в Минтрансе

Также в ведомстве планируют менять расположение камер и подготовить отдельную методику, как это правильно делать.

Сейчас на российских дорогах свыше 9 тыс. комплексов фотовидеофиксации нарушений. По планам Минтранса, о которых говорится в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подготовленной в самом ведомстве, число камер на дорогах будет увеличиваться постепенно.