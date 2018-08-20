Ещё
Казахстан на три месяца запрещает ввоз бензина из России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Казахстан на три месяца запрещает ввоз бензина из России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Казахстан вводит запрет на три месяца на ввоз железнодорожным транспортом бензина из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство энергетики страны.
Проект соответствующего приказ министра энергетики Каната Бозумбаева был опубликован на сайте ведомства.
Запрет вступит в силу с 25 августа.
Ранее министр энергетики республики заявил, что введение временного запрета является мерой, направленной на то, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов. По его словам, в России с пониманием относится к такому шагу со стороны Казахстана.
На прошлой неделе стало известно, что Минск ведет переговоры с Москвой по вопросу возможного ограничения беспошлинных поставок нефтепродуктов из России.
Газета.Ru: последние новости
В Белоруссии собрались выпускать более дешевый аналог УАЗа Во Франции обнаружили 840 мостов, подверженных риску обрушения За полгода россияне закупились иномарками премиум-класса на 280 млрд рублей
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убойная трава: новый поворот ДТП с беременной46
«Мясорубка» на Большой Татарской
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре13
УАЗ рассказал про обновленный «Патриот»1
Менеджер РЖД сбил жену корейского дипломата
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение