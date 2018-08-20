Казахстан на три месяца запрещает ввоз бензина из России

Казахстан вводит запрет на три месяца на ввоз железнодорожным транспортом бензина из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство энергетики страны.

Проект соответствующего приказ министра энергетики Каната Бозумбаева был опубликован на сайте ведомства.

Запрет вступит в силу с 25 августа.

Ранее министр энергетики республики заявил, что введение временного запрета является мерой, направленной на то, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов. По его словам, в России с пониманием относится к такому шагу со стороны Казахстана.

На прошлой неделе стало известно, что Минск ведет переговоры с Москвой по вопросу возможного ограничения беспошлинных поставок нефтепродуктов из России.