Казахстан ждет от РФ согласования документов по экспорту бензина в страны Центральной Азии

АСТАНА, 22 августа. / ТАСС /. Министерство энергетики Казахстана ждет документы от российской стороны для согласования начала экспорта бензина в страны Центральной Азии. Об этом в среду сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Мы ждем российскую сторону, ждем документы уже два месяца. Они пересогласовывают. В связи с тем, что правительство поменялось, кураторы пересогласовывали, на выходе у них [документы]. А у нас я уже давно уполномочил на подписание", — рассказал Бозумбаев, отвечая на вопрос о соглашениях с РФ для открытия экспорта казахстанского бензина.

В июне глава министерства энергетики Казахстана сообщил, что его ведомство активно работает над тем, чтобы открыть экспорт топлива в Центральную Азию. По его словам, планируется, что к концу лета Казахстан должен добиться новых соглашений и подписать их. При нынешнем уровне загрузки нефтеперерабатывающих заводов «к октябрю запасы бензина в стране составят 600 тыс. тонн» и Казахстану придется «остановить [производство] или уменьшить загрузку заводов», отметил министр.