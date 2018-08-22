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Казахстан ждет от РФ согласования документов по экспорту бензина в страны Центральной Азии
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Казахстан ждет от РФ согласования документов по экспорту бензина в страны Центральной Азии 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
АСТАНА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана ждет документы от российской стороны для согласования начала экспорта бензина в страны Центральной Азии. Об этом в среду сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
"Мы ждем российскую сторону, ждем документы уже два месяца. Они пересогласовывают. В связи с тем, что правительство поменялось, кураторы пересогласовывали, на выходе у них [документы]. А у нас я уже давно уполномочил на подписание", — рассказал Бозумбаев, отвечая на вопрос о соглашениях с РФ для открытия экспорта казахстанского бензина.
В июне глава министерства энергетики Казахстана сообщил, что его ведомство активно работает над тем, чтобы открыть экспорт топлива в Центральную Азию. По его словам, планируется, что к концу лета Казахстан должен добиться новых соглашений и подписать их. При нынешнем уровне загрузки нефтеперерабатывающих заводов «к октябрю запасы бензина в стране составят 600 тыс. тонн» и Казахстану придется «остановить [производство] или уменьшить загрузку заводов», отметил министр.
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