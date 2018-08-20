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«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
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«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки 

Motor.ru 3 часа назад
Спорткары Lotus Exige и Evora нарисовали цифру 70 на тест-треке марки в Хетеле. Заезд приурочили к 70-летнему юбилею британского производителя. За рулем машин находились два инженера, ответственных за управляемость и динамические характеристики спорткаров: Гевен Кершоу и Даниэль Пек. В компании уточняют, что компьютерная графика в ролике не используется.
В ролике снялись Exige Cup 410 и Evora GT410 Sport. Оба спорткара оснащены 3,5-литровым «тойотовским» двигателем V6 c приводным нагнетателем. Отдача — 416 лошадиных сил и 420 Нм момента. С места до «сотни» Exige Cup 410 разгоняется за 3,5 секунды, Evora — за 4,2 секунды с «механикой» или 4,1 секунды с автоматической коробкой передач.
Видео: grouplotus
Самый экстремальный Lotus — Exige Cup 430 — оснащается двигателем V6, мощность которого доведена до 430 сил (440 Нм момента). До «сотни» спорткар разгоняется за 3,3 секунды, максимальная скорость — 290 километров в час. Аэродинамический обвес Exige Cup 430 может генерировать до 220 килограммов прижимной силы.
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