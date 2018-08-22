Skoda выпустила миллионный кроссовер

За 9 лет автомобильная компания из Чехии произвела 1 млн машин линейки SUV. Юбилейным стал компакт-кросс Karoq.
Skoda Karoq сошла с конвейера в муниципалитете Квасины.
Машина имеет 1,5-л. наддувную бензиновую силовую установку на 150 лошадей. В тандеме с ней работает роботизированная КПП с двумя сцеплениями.
Сейчас Skoda Кaroq уже доставлена в Испанию своему покупателю.
Первый кроссовер от чешского концерна появился в далёком 2009 г.
Надо сказать, что модель Yeti, которая была снята с производства год назад, разошлась по всему миру тиражом в более чем в 684 тысяч экземпляров. Ей на смену как раз и пришел паркетник Karoq. На сегодняшний день уже продано почти 88 тысяч единиц этих машин.
Также напомним, что внедорожном сегменте компании сегодня есть 7-местный паркетник Kodiaq, разошедший покупателям в более чем 216 тысяч экземпляров.
А в Китайской Народной Республике продается компакт-SUV Kamiq. Его уже купили более 11 тысяч автолюбителей из Поднебесной.
Свои кроссоверы Skoda производит не только в Чехии и Китая, но и в нашей стране.
Кстати в следующем году внедорожную линейку пополнит электрический "проходимец", сделанный по мотивам концепткара Vision X. Этой весной на автошоу в Женеве был продемонстрирован прототип.