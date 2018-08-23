Ценовой коллапс с бензином может повториться

РТС опасается повторения ценового коллапса апреля-мая 2018 года, приведшие к убыткам для владельцев АЗС, которые, по независимым оценкам, составили около 12 млрд рублей только за май.

В числе предпосылок для роста цен на топливо в 2019 году Аркуша назвал одновременное повышение акцизов и НДС, рост налоговой нагрузки на топливный рынок, увеличение мировых цен на нефть и ослабление курса рубля относительно мировых валют, а также начало осенних ремонтов на НПЗ и «прекращение административного давления на цены по окончании выборной кампании».

Ранее в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале президент российского независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что в России создаются все основания для роста цен на бензин уже этой осенью.

«Создается фискальной политикой регулятора и ситуацией на рынке в целом. Сегодня есть такое понятие, как экспортная альтернатива. Это та альтернатива, та возможность заработать нефтяным компаниям, которую они получают при отгрузке на внешний рынок», — констатировал Баженов.

Он отметил, что если не менять структуру налогообложения, цены могут взлететь вплоть до 7 рублей.