Названа самая прибыльная марка в мире

«Сузуки» стала самой прибыльной автомобильной маркой в мире

Она сумела обойти лидера первых трех месяцев 2018-го — BMW

Как сообщает издание Manager Magazin со ссылкой на отчет компании Ernst & Young, маржинальность японской марки составляет 11,8 процента. То есть с каждых ста евро, заработанных с автомобильных продаж, « Сузуки » получает 11,8 евро операционной прибыли. На втором месте находится компания BMW. Ее показатель — 11,4 процента. Концерн Daimler , который в начале года занимал третью позицию, ко второму кварталу смог стать только шестым (6,5 процента).

При этом в случае, если взять суммарные показатели двух кварталов, то баварская марка окажется на первой строчке по прибыльности.

Самым дорогим автомобильным брендом, согласно рейтингу Forbes , является Toyota . Его стоимость составляет 44,7 миллиарда долларов. « Мерседес » и BMW занимают вторую и третью строчку соответственно: 34,4 и 31,4 миллиарда долларов соответственно.