Ещё
Исполком запретил себе покупать машины дороже 2 000 000 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исполком запретил себе покупать машины дороже 2 000 000 рублей 

Казанский Портал 23 августа 2018
Казанский исполком установил для себя максимальные цены на всевозможные товары — от принтеров до машин. Речь идет о покупках за счет бюджета.
У каждой должности свой «потолок». Например, руководителям разрешено покупать автомобили не дороже 2 000 000 рублей. Если машина на ремонте или ее вообще нет, можно взять авто в аренду. Главное, чтобы она была не дороже 50 000 рублей в месяц.
Разрешено пользоваться и такси: стоимость месячных поездок не должна превышать 25 000 рублей.
Читайте также:
Средняя зарплата в Татарстане — 33 901 рубль. В Казани — больше 43 000
Казанский Портал: последние новости
На газовых заправках в Казани не хватает топлива Штрафа за парковку на газоне больше нет. Что делать, если вам его все-таки выписали? Длительные стоянки у аэропорта «Казань». Где оставить автомобиль перед отпуском?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение