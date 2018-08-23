Исполком запретил себе покупать машины дороже 2 000 000 рублей

Казанский исполком установил для себя максимальные цены на всевозможные товары — от принтеров до машин. Речь идет о покупках за счет бюджета.

У каждой должности свой «потолок». Например, руководителям разрешено покупать автомобили не дороже 2 000 000 рублей. Если машина на ремонте или ее вообще нет, можно взять авто в аренду. Главное, чтобы она была не дороже 50 000 рублей в месяц.

Разрешено пользоваться и такси: стоимость месячных поездок не должна превышать 25 000 рублей.

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