Составлен рейтинг самых недорогих кроссоверов

На первом месте опубликованного рейтинга оказался отечественный внедорожник Lada 4×4.

Автоэксперты издания Daily Motor проанализировали прайс-листы производителей машин, составив пятерку самых бюджетных новых кроссоверов и внедорожников на российском рынке по состоянию на конец августа года.

На первом месте рейтинга — отечественный внедорожник Lada 4×4, который в трехдверном исполнении можно купить от 469 тысяч 900 рублей (5-дверная модификация продается от 538 тысяч 700 рублей).

Вторая строчка рейтинга досталась китайскому кроссоверу Lifan X60 , который продается в России по цене от 636 тысяч 902 рублей.

Замыкает тройку лидеров Renault Duster , ценник базовой комплектации установился на отметке в 689 тысяч рублей.

На четвертой месте оказался китайский SUV модель Geely Emgrand X7 по цене от 799 тысяч рублей в базовой комплектации Standard, который оснащен «механикой» и 1,8-литровым двигателем.