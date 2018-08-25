Составлен рейтинг самых недорогих кроссоверов 

На первом месте опубликованного рейтинга оказался отечественный внедорожник Lada 4×4.
Автоэксперты издания Daily Motor проанализировали прайс-листы производителей машин, составив пятерку самых бюджетных новых кроссоверов и внедорожников на российском рынке по состоянию на конец августа года.
На первом месте рейтинга — отечественный внедорожник Lada 4×4, который в трехдверном исполнении можно купить от 469 тысяч 900 рублей (5-дверная модификация продается от 538 тысяч 700 рублей).
Вторая строчка рейтинга досталась китайскому кроссоверу Lifan X60, который продается в России по цене от 636 тысяч 902 рублей.
Замыкает тройку лидеров Renault Duster, ценник базовой комплектации установился на отметке в 689 тысяч рублей.
На четвертой месте оказался китайский SUV модель Geely Emgrand X7 по цене от 799 тысяч рублей в базовой комплектации Standard, который оснащен «механикой» и 1,8-литровым двигателем.
Пятая строчка рейтинга южнокорейскому автомобилю Hyundai Creta. Стартовый ценник этой модели в России по состоянию на август 2018 года составляет 879 тысяч 900 рублей.