Предъявите ваш смартфон: в ГИБДД задумались о революции

Вслед за внедрением водительских прав с микрочипом в ГИБДД задумались о новых, еще более революционных преобразованиях. В ведомстве допускают, что в будущем водительское удостоверение, СТС и страховку можно будет оставлять дома, а сотрудникам ДПС предъявлять документы «бесконтактным» способом, с помощью мобильного телефона и специального приложения. Никаких четких планов с конкретными сроками на этот счет еще нет и идею только предстоит проработать.

В ГИБДД России на закрытой встрече с экспертами обсудили последние инициативы ведомства, вызвавшие широкий резонанс в обществе. Одной из главных тем стала предложение отменить для кандидатов в водители экзамен на закрытой площадке, что вызвало определенное беспокойство среди автошкол. Но в ходе обсуждений, в которых поучаствовал и корреспондент «Газеты.Ru» , были затронуты и ряд других интересных для автомобилистов вопросов.

Новые водительские права и СТС

Первый замглавы Госавтоинспекции России Владимир Швецов впервые продемонстрировал образцы водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения, оснащенные микрочипом.

Внешний вид новых водительских прав оказался практически идентичным действующим сейчас. В верхнем левом углу документа добавился лишь сам микрочип, в правом нижнем появится изображение руля, которое будет менять цвет под разным углом наклона и защищать удостоверение от подделки, на оборотной стороне в верхнем левом углу появится новый QR-код.

Анатолий Караваев/«Газета.Ru»

А вот внешний вид нового СТС с микрочипом оказался совсем непохож на действующий сейчас документ. Вместо привычной ламинированной бумаги документ теперь выполнен на пластиковой основе и теперь по дизайну очень напоминает пластиковое водительское удостоверение. Документ также «получил» меняющий цвет руль в правом нижнем углу, кроме того, его наименование продублировано на английском языке.

Выдавать их, скорее всего, начнут уже в следующем году в тех отделениях, где будет специальное оборудование.

После того, как им будут оснащены все подразделения Госавтоинспекции, бумажные СТС с большой долей вероятности отменят. Когда это произойдет пока неясно и в ближайшие годы у автомобилистов будет возможность выбрать какой именно документ, старого или нового образца, оформлять.

миллионы комплектов новых документов с чипами на 35 млрд руб. Напомним, ранее стало известно, что до 2024 года МВД закупит

Мобильная революция

В ГИБДД также задумались о новом смелом решении, которое может заметно упростить жизнь миллионов водителей. Со временем водительские права, СТС и страховку можно будет не возить с собой, а предъявлять инспектору на дороге с помощью специального мобильного приложения на смартфоне.

Считывать информацию полицейские будут при помощи специальных приборов. Если это произойдет, то отечественная Госавтоинспекция может стать одним из мировых лидеров в области цифровизации услуг. Впрочем, подчеркивают в ГИБДД, никаких конкретных сроков по внедрению смелой идеи пока нет — ее предстоит еще детально проработать.

Автошколы просят не нервничать

Разъяснили в ведомстве и нюансы подготовленных МВД изменений в ПДД, которые касаются сдачи экзаменов. Напомним, ранее в ведомстве предложили отменить тестирование навыков будущих водителей на «площадке», а вместо этого проводить единый экзамен и тестировать все навыки в условиях города.

Инициатива вызвала недовольство представителей некоторых автошкол, которые выразили опасение, что качество подготовки будущих водителей теперь резко упадет и появятся множество «бумажных» автошкол.

В ГИБДД заверили, что этого не произойдет и пояснили, что инициативу ведомство могли просто неверно трактовать. Во-первых, поправки никоим образом не отменяют необходимость автошколам иметь свою закрытую «площадку», а значит и требования к ним, как и сами образовательные программы, смягчаться не будут.

Что касается навыков, которые будущие водители должны демонстрировать на «площадке», то в ГИБДД заверили, что инспектор при приеме экзаменов будет обязательно обращать на них внимание. Сам экзамен может начаться или закончиться на закрытой площадке, где кандидата в водители в случае необходимости могут попросить выполнить все предусмотренные элементы.

«Сейчас обучение в автошколе это уже профессия, люди получают документ об образовании. Им не надо показывать как трогаться с места, а надо демонстрировать навыки в реальной жизни. Площадка нужна обязательно, но в автошколе», — заявил Владимир Швецов.

В Госавтоинспекции заверили, что если кандидат в водители не подготовлен, не может выполнить элементарные упражнения, то его и без «площадки» сразу «отцепят». «Неподготовленных водителей на дороги никто не пустит, это совершенно точно», — заверили в ГИБДД.

В ведомстве подчеркивают, что экзамены в реальных условиях будут проводиться по принципу «постепенного погружения», то есть никто не будет просить неопытного водителя совершать сложные маневры в условиях интенсивного движения — для этого экзаменатор выберет участки дороги с малоинтенсивным движением или за пределами жилой застройки.

При этом на встрече прозвучало предложение, весьма заинтересовавшее руководство ведомство. В частности, неподготовленного водителя, который «завалит» практический экзамен, возможно, будут отправлять на дополнительное обучение в его автошколу за счет образовательной организации. Это может стать хорошим стимулом для автошкол, ведь им станет намного выгоднее готовить будущего водителя так, чтобы он к ним больше не возвращался.

Безопасность пассажирских перевозок

Одна из главных тем, на которой в последнее время «заточена» работа ГИБДД — повышение безопасности пассажирских перевозок. Пока добиться здесь заметного улучшения показателей не удается — количество тяжких аварий и их жертв в этом году держится примерно на одном, достаточно высоком уровне.

В ГИБДД обратили внимание на ряд законодательных проблем, которые мешают улучшить ситуацию.

Так, сейчас законы не обязывают перевозчиков доставлять пассажиров до конечной цели, если, к примеру, автобус остановили полицейские и считают, что он не исправен.

«Мы же не можем просто оставить людей на обочине без перспектив куда-то доехать», — сетуют в Госавтоинспекции.

Поэтому проверки технического состояния, как правило, проходят на конечных пунктах маршрута, что далеко не всегда позволяет выявить техническую неисправность автобуса.

Кроме того, в ГИБДД рассказали, что среди пассажиров автобусов очень большой травматизм из-за падений во время маневров. Причем, зачастую водители автобусов не делают на дороге ничего опасного — люди просто теряют координацию и получают травмы. Нередко пострадавшие обращаются за оформлением повреждений и получения компенсации не сразу, и полицейские затем вынуждены привлекать ничего не подозревающего водителя за оставление места ДТП, так как ответственность самих пассажиров в законе просто не прописана. Исправить ситуацию, считают в ГИБДД, могла бы помочь видеофиксация происходящего в салоне.

С ее помощью, в частности, можно было бы контролировать, пристегнуты ли пассажиры и не сами ли они виноваты в полученных повреждениях. Пока это только идея, которую в ведомстве еще будут обсуждать со страховщиками, но не исключено, что скоро все пассажирские автобусы оснастят двусторонними видеорегистраторами.