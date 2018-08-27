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Козак анонсировал повышение акцизов на бензин
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Козак рассказал о предстоящем повышении акцизов на бензин 

Ведомости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 г. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Дмитрий Козак. «Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 г.»,. Они увеличатся на 2700 и 3700 руб. за тонну и составят 8258 руб. и 11892 руб. за тонну.
Решение о снижении акцизов было принято на фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в конце мая. Козак уверен, что вновь запланированное повышение акцизов не скажется на розничных ценах. «Скачка [цен на бензин] не будет», полагает он. Вице-премьер пообещал использовать для этого «весь тот набор инструментов, который есть у правительства».
Речь, в частности, идет о применении отрицательного акциза для нефтеперерабатывающих заводов, предусмотренного налоговым маневром — снижением таможенных пошлин при повышении НДПИ. Отрицательный акциз должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо», полагает Козак.
Ели этого будет недостаточно, правительство может воспользоваться введением экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты, правда, этот «инструмент», по словам Козака, будет использоваться «на временной основе».
Российский топливный союз, представляющий независимые АЗС, в августе предупреждал администрацию президента и Козака о риске роста цен на бензин на 10% от текущей цены из-за увеличения акцизов и НДС.
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