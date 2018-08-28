Toyota инвестирует в Uber $500 млн для создания беспилотных автомобилей

Японский автопроизводитель Toyota инвестирует $500 млн в онлайн-сервис заказа частного такси Uber и займется с ним совместным созданием самоуправляемых автомобилей.

По данным агентства Associated Press, компании объединят усилия, используя свои наработки в области самоуправляемых авто с целью представить к 2021 году автомобиль, способный оказывать услуги беспилотного такси для пользователей Uber. Как отмечает агентство, сделка свидетельствует о том, что Uber больше не хочет вести разработку таких машин собственным силами.

"Наша цель заключается в том, чтобы задействовать в сети Uber самые безопасные в мире самоуправляемые авто, и данное соглашение является очередным значительным шагом на пути к тому, чтобы сделать это реальностью", — приводит Associated Press слова гендиректора Uber Дары Хосровшахи.

Ранее Uber приостановила испытания беспилотных машин после того, как в марте в штате Аризона в ходе таких тестов произошло ДТП, которое привело к гибели пешехода. Тогда самоуправляемый автомобиль шведской марки Volvo , принадлежавший Uber и двигавшийся в автономном режиме, сбил женщину, пересекавшую пешком дорогу в неположенном месте. Полиция проверила видеозаписи с камер наблюдения, придя к выводу, что женщина возникла перед транспортным средством неожиданно.

Она скончалась в больнице от полученных травм.

После этого агентство Kyodo сообщило, что Toyota частично приостановила испытания своих беспилотных авто, которые проводились в США на обычных дорогах в нескольких штатах.

Uber — популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на смартфоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

Основанная в 1937 году Toyota является одной из крупнейших автомобилестроительных корпораций Японии и мира. Компания со штаб-квартирой в городе Тоёта (префектура Айти) также задействована в сфере оказания банковских и финансовых услуг. Оборот Toyota за 2018 финансовый год (завершился для компании 31 марта текущего года) составил около 29,4 трлн иен ($264 млрд).