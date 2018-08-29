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Мотоцикл Aurus будет полностью электрическим
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Мотоцикл проекта Aurus будет полностью электрическим, сообщил Мантуров 

РИА Новости + ещё 7 29 августа 2018
Фото: АО Концерн "Калашников"
Мотоцикл проекта Aurus будет полностью электрическим, его экстерьер будет полностью вписан в проект "Кортеж", заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Мотоцикл российского проекта "Кортеж" выйдет на рынок под брендом "Иж", он будет продаваться в РФ и за рубежом, сообщил в начале августа глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник (появится в следующем году) на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.
По словам Мантурова, мотоцикл является важной составляющей проекта "Кортеж", однако в первую очередь надо сосредоточиться на автомобилях серии Aurus, учитывая текущий объем заказов.
"Я могу сказать, что мы этим вопросом (мотоциклом проекта "Кортеж — ред.) занимаемся, он стоит у нас в повестке, но это точно не самая приоритетная задача, потому что у нас главная задача — именно завершить все работы по тому модельному ряду, за который мы изначально брались — это седан, лимузин, минивэн и SUV. Мотоцикл будет полностью электрическим. Но его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus", — сказал министр.
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