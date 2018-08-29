В России стартовали продажи новой модели KIA

Сегодня, 29 августа дилеры компании KIA в нашей стране начали продавать обновлённый хэтч KIA Ceed.

Хэтчбек начнут продавать в целом десятке комплектаций.

С начавшегося сегодня ММАС уже поступила информация что KIA Ceed вошёл в число новых машин, которых южнокорейцы представили в рамках автосалона.

Старое имя cee'd как раз заменили на Ceed. Если расшифровать эту аббревиатуру, то получается: Community of Europe, with European Design» (что можно перевести, как европейский дизайн и для европейского сообщества, для кого когда-то и создавали этот автомобиль).

Мы уже сообщали, что на Московском моторшоу производитель из Южной Кореи представляет серьезное число своих машин.

Кроме Ceed, азиатский автопроизводитель привез сюда седан Cerato 3-го поколения, седан Kia Rio , универсал Ceed Sportswagon, кроссовер-хэтч Kia Rio Х-line, паркетник Sorento Prime, а также Stinger и Sportage.

Ну, а что касается ценника KIA Ceed, то в России его можно приобрести от 949 тыс. 900 за бюджетный вариант, до 1 млн 459 тыс. 900 руб. за топ-модель.