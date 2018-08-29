Рассекречен новый кроссовер Renault для России

На стартовавшем в среду Московском автосалоне состоялась мировая премьера нового кросс-купе французского бренда.

На Московском автосалоне состоялась мировая премьера нового кросс-купе французского бренда.

Как передает корреспондент "Авторамблера" с презентации, модель Renault Arkana получила купеобразный кузов с короткими свесами и внушительным клиренсом, из-за которых он приобретает очертания большого высокого кроссовера.

Рожденный в России

По словам главы региона Евразия Группы Renault Николя Мора, идея создания массового купе-кроссовера родилась именно в России, стране, жители которой предпочитают как автомобили сегмента SUV, так и комфортные динамичные седаны. В результате Arkana стала первой моделью, разработанной для России и созданной с нуля при участии российских специалистов. При этом создание стиля автомобиля поручили Центру дизайна Renault во Франции.

Новый мотор и платформа

Подробности о силовых агрегатах автомобиля в компании пока держат в секрете. В Renault лишь уточнили, что кросс-купе будет комплектоваться принципиально новым двигателем, разработанным альянсом Renault-Nissan.

Что же касается архитектуры, то, по словам представителя компании, она также будет новая — но не для России. Версию для нашего рынка будут собирать на платформе B0, на которой базируются Duster и Kaptur.

Когда ждать в России

Известно, что Россия станет первой страной, где появится купе-кроссовер. Сборка модели будет налажена на мощностях московского завода "Рено Россия", а продажи стартую в первой половине 2019 года. А уже к 2022 году, согласно планам компании, на эту модель будет приходиться до 10% всех продаж бренда.