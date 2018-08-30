Выдадут лично: инвалидам сделали тайный знак

Минтруда и соцзащиты утвердили новый порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид». Они будут изъяты из свободной продажи, а получать их граждане с ограниченными возможностями начнут по абсолютно новой схеме — знак будет содержать данные конкретного человека, и его можно будет перевешивать на разные транспортные средства. Как будет выглядеть новый знак «Инвалиды», пока неясно.

С 4 сентября вступит в силу приказ Минтруда и соцзащиты, радикально меняющий порядок использования инвалидами специального опознавательного знака на автомобилях.

«Оформление опознавательного знака «Инвалид» будет осуществляться федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) (там же граждане сейчас подтверждают свою группу инвалидности — «Газета.Ru»). Оформление знака осуществляется в бюро по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) инвалида (ребенка-инвалида) в течение 1 месяца после регистрации заявления. Выдаваться знак будет на руки в течение 1 рабочего дня со дня его оформления», — говорится в сообщении министерства.

Сам знак кардинально изменится. Привычная всем желтая наклейка с профилем мужчины в коляске, которую сейчас можно за копейки купить в любом гипермаркете, уйдет в прошлое.

Теперь знак будет индивидуален для каждого человека, его можно будет использовать только на том автомобиле, на котором он передвигается. Вся информация будет храниться в федеральном реестре инвалидов — при утрате или порче знак можно будет восстановить.

На полях будет множество различной информации. На лицевой стороне: идентификационный реквизит знака, включающий в себя порядковый номер, соответствующий номеру журнала выдачи знака, номер бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) или экспертного состава главного бюро, оформившего знак; дата окончания срока действия знака (указывается дата окончания срока инвалидности; в случае установления инвалидности без указания срока переосвидетельствования делается запись «действует бессрочно»). На оборотной стороне: фамилия, имя, отчество инвалида (ребенка-инвалида); дата рождения; серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности; группа инвалидности или же надпись «ребенок-инвалид»; срок, на который установлена инвалидность; дата выдачи знака.

«Информация наносится рукописным способом разборчивым почерком чернилами черного, синего или фиолетового цвета (помарки, подчистки и исправления не допускаются) либо с помощью печатающего устройства.

Информация заверяется подписью руководителя бюро (главного бюро, Федерального бюро) или подписью уполномоченного им должностного лица и печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро), оформившего знак», — говорится в тексте приказа Минтруда и соцзащиты от 04.07.2018 № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака „Инвалид“ для индивидуального использования».

Как знак со всей утвержденной информацией на полях будет выглядеть на практике, пока не очень понятно. Его изображение предстоит разработать МВД и через правительственное постановление внести в ПДД.

Возможность бесплатно парковаться, согласно закону, имеют водители транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также инвалидами III группы (в установленном Правительством России порядке). Это также касается транспортных средств, которые перевозят инвалидов или детей-инвалидов, на которых соответствующие знаки смогут получить их родители. Положение о персональных знаках «Инвалид» появилось в федеральном законодательстве еще в прошлом году, однако до сих пор не был разработан порядок выдачи таких знаков — без него инициатива оставалась лишь на бумаге.

Мотив внедрения нового порядка выдачи знака «Инвалид» во многом обусловлен проблемами, с которыми нередко сталкиваются инвалиды при парковке в крупных городах, прежде всего в Москве, а также сопутствующими злоупотреблениями.

В Москве инвалиду или перевозящему его водителю, чтобы иметь возможность парковаться бесплатно, нужно оформить соответствующее парковочное разрешение. За парковку без него грозит штраф в 5000 рублей и эвакуация на штрафстоянку.

Однако многие граждане, чтобы парковаться бесплатно, да еще и на часто пустующих инвалидных местах, за небольшую сумму просто оформляют его на реального инвалида и таким образом серьезно экономят. Из-за этого специальные парковочные места, а их в столице порядка 10%, порой забиты дорогими иномарками, а реальным инвалидам нередко места не находится.