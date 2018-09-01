В чем причины непопулярности новой «Нивы»

Стала известна предварительная цена новой Lada 4×4 («Нива»)

Стала известна предварительная цена новой Lada 4×4 («Нива»)

В рамках Московского международного автосалона (ММАС-2018) компания «АвтоВАЗ» рассекретила новое поколение внедорожника Lada 4×4. Прототип новой «Нивы» под названием Lada 4×4 Vision моментально стал самым популярным экспонатом выставки, приковывая максимальное внимание посетителей и журналистов.

В интервью российским автомобильным СМИ вице-президент Renault Николя Мор рассказал первые подробности относительно новой генерации Lada 4×4, попутно рассекретив часть технической информации и вероятные цены на внедорожник.

По словам господина Мора, стоимость новой «Лада 4х4» в серийном исполнении окажется меньше, чем цена его соплатформенника Renault Duster , несмотря на похожие свойства. При этом ценник новой «Нивы» будет несколько дороже, чем сейчас продается текущая версия этой модели.

Отметим, что актуальная версия модели Lada 4×4 в текущем поколении сейчас продается по стоимости от 499 тысяч 900 рублей. Цена внедорожника Renault Duster 2018 модельного года составляет 689 тысяч рублей.

Кроме того, не исключено, что с выходом новой генерации Lada 4×4 в продажу новое поколение этого внедорожника будет какое-то время продаваться параллельно со старым, что позволит «АвтоВАЗу» охватывать сразу два ценовых сегмента SUV-класса.