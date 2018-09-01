В чем причины непопулярности новой «Нивы»

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Стала известна предварительная цена новой Lada 4×4 («Нива») 

Daily-Motor + ещё 5 11 часов назад
Фото: Car.ru
Стала известна предварительная цена новой Lada 4×4 («Нива»)
В рамках Московского международного автосалона (ММАС-2018) компания «АвтоВАЗ» рассекретила новое поколение внедорожника Lada 4×4. Прототип новой «Нивы» под названием Lada 4×4 Vision моментально стал самым популярным экспонатом выставки, приковывая максимальное внимание посетителей и журналистов.
В интервью российским автомобильным СМИ вице-президент Renault Николя Мор рассказал первые подробности относительно новой генерации Lada 4×4, попутно рассекретив часть технической информации и вероятные цены на внедорожник.
По словам господина Мора, стоимость новой «Лада 4х4» в серийном исполнении окажется меньше, чем цена его соплатформенника Renault Duster, несмотря на похожие свойства. При этом ценник новой «Нивы» будет несколько дороже, чем сейчас продается текущая версия этой модели.
Отметим, что актуальная версия модели Lada 4×4 в текущем поколении сейчас продается по стоимости от 499 тысяч 900 рублей. Цена внедорожника Renault Duster 2018 модельного года составляет 689 тысяч рублей.
Кроме того, не исключено, что с выходом новой генерации Lada 4×4 в продажу новое поколение этого внедорожника будет какое-то время продаваться параллельно со старым, что позволит «АвтоВАЗу» охватывать сразу два ценовых сегмента SUV-класса.
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