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Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
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Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой 

Рамблер 31 августа 2018
Второй за месяц россиянин был оштрафован за пропуск автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, в Северном административном округе Москвы, на Новосходненском шоссе, водитель внедорожника уступил дорогу реанимобилю, съехав на обочину однополосной дороги и, таким образом, избавив водителя скорой от необходимости выезжать на встречную полосу.
Однако вскоре владелец внедорожника получил уведомление о штрафе, которое было сопровождено фотографией, запечатлевшей его машину на обочине, а скорую — рядом.
Два дня назад Mash сообщал об аналогичном инциденте, который произошел в Тольятти в конце июля. Стоя на светофоре, водитель решил пропустить стоявшую позади скорую и проехал немного вперед, задев стоп-линию. Мужчина получил штраф, опротестовал его, однако был признан виновным, так как в местном ГИБДД сочли, что ему следовало сразу встать так, чтобы не мешать скорой.
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