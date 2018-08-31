Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой

Второй за месяц россиянин был оштрафован за пропуск автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, в Северном административном округе Москвы, на Новосходненском шоссе, водитель внедорожника уступил дорогу реанимобилю, съехав на обочину однополосной дороги и, таким образом, избавив водителя скорой от необходимости выезжать на встречную полосу.

Однако вскоре владелец внедорожника получил уведомление о штрафе, которое было сопровождено фотографией, запечатлевшей его машину на обочине, а скорую — рядом.