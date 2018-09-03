На дорогах России появятся динамические знаки

В России появятся «умные» дорожные знаки

На российских дорогах появятся электронные знаки ограничения скорости, которые сами будут менять значения в зависимости от видимости и погоды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ) при Минтрансе

В организации рассказали, что размещать динамические знаки предлагается на дорогах с разрешенной скоростью до 110-и и до 90 километров в час.

По данным «Известий», обычные дорожные знаки стоят около 1,5 тысячи рублей за штуку, а за один электронный придется заплатить в пять-десять раз больше.

В институте Минтранса сейчас разрабатывают ГОСТ «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования», который предусматривает введение таких знаков.

По словам эксперта Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александра Лыткина, для установки динамических знаков на дорогах придется внести изменения и в ПДД. Член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совфеде Евгений Корчаго отметил, что новые знаки повысят уровень безопасности на дорогах.

Сейчас интеллектуальная транспортная система (ИТС) действует в Москве и некоторых других крупных городах. В нее входят «умные» светофоры, длительность фазы сигналов которых зависит от пробок, а также электронные табло с данными о погоде и авариях.