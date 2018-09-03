Эксперты назвали самые продаваемые в России минивэны с пробегом

В стране наблюдается тенденция по увеличению спроса на вместительные автомобили.

До сих пор минивэны считались привилегией европейских автолюбителей, которые предпочитают вместительный транспорт для загородных путешествий. В РФ данный тип машин (с пробегом) также пользуется растущим спросом.

Поэтому эксперты сделали свои подсчеты по таким автомобилям. Оказалось, что за прошедшие 7 месяцев этого года было куплено почти 124 с половиной тысячи минивэнов с пробегом.

На первом месте по популярности находится Lada Largus . Эту машину предпочли почти 12 тысяч покупателей.

Вторая строчка досталась минивэну Nissan Note, по которому зафиксировано 9 500 покупок. Призеров венчает Ford Fusion , который приглянулся 8 270 автовладельцам.