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Эксперты назвали самые продаваемые в России минивэны с пробегом
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Эксперты назвали самые продаваемые в России минивэны с пробегом 

Car.ru + ещё 4 52 минуты назад
Фото: Car.ru
В стране наблюдается тенденция по увеличению спроса на вместительные автомобили.
До сих пор минивэны считались привилегией европейских автолюбителей, которые предпочитают вместительный транспорт для загородных путешествий. В РФ данный тип машин (с пробегом) также пользуется растущим спросом.
Поэтому эксперты сделали свои подсчеты по таким автомобилям. Оказалось, что за прошедшие 7 месяцев этого года было куплено почти 124 с половиной тысячи минивэнов с пробегом.
На первом месте по популярности находится Lada Largus. Эту машину предпочли почти 12 тысяч покупателей.
Вторая строчка досталась минивэну Nissan Note, по которому зафиксировано 9 500 покупок. Призеров венчает Ford Fusion, который приглянулся 8 270 автовладельцам.
В первой пятерке также находятся Opel Zafira и Toyota Isprum. Причем, представитель японского автопрома является единственным из ТОП-5, по которому зафиксирован спад продаж.
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