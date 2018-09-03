Динамические знаки: водители готовятся к худшему

На российских дорогах могут появиться знаки ограничения скорости нового типа. Они будут автоматически менять максимально разрешенную скорость в зависимости от дорожных условий. Такие нововведения планируются в рамках внедрения по всей стране интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Власти уверены, это поможет значительно снизить показатели смертности. Однако эксперты разглядели в новинке лишь неудобство для водителей.

В России могут появиться новые знаки ограничения скорости: они будут менять значения в автоматическом режиме и будут показывать водителям максимально разрешенную скорость в зависимости от погоды и условий видимости.

Подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ) разрабатывает ГОСТ «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования», который предусматривает введение такого вида знаков. Как рассказали «Известиям» , документ в первой редакции в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в проектную комиссию при министерстве.

ГОСТ предусматривает размещение знаков на автомагистралях и скоростных дорогах, где разрешенная скорость достигает 110 и 90 км/ч соответственно.

Динамические знаки будут устанавливать оптимальный скоростной режим, который будет актуален для водителя в то время, когда он проезжает по участку дороги: в зависимости от осадков и видимости.

На данный момент в правилах дорожного движения существует только знак «Скользкая дорога» и табличка «Влажное покрытие». Так табличка устанавливает, что знак ограничения скорости, который находится над ней, действует только во время дождя или после него, пока дорожное покрытие еще не высохло.

ГОСТ разрабатывается в рамках подготовки к началу действия нового федерального закона, который был принят в конце прошлого года: «Об организации дорожного движения». Он вступит в силу в конце 2018 года.

Документ предполагает использование интеллектуальной транспортной системы (ИТС): «умных» светофоров, управление потоками машин, в том числе их разделение на однородные группы в зависимости от скорости, для того, чтобы сократить протяженность дорожных заторов.

На данный момент ИТС уже действует в Москве и на федеральных трассах. Ярким примером является дорога М-4 «Дон». Ситуационные центры отслеживают с помощью камер и различных датчиков количество автомобилей, погодные условия и другие показатели. Так же на трассе можно встретить размещенные над дорогами информационные табло, предупреждающие о дорожных работах или неблагоприятных условиях. Вдоль участка через каждые 2-4 км установлены терминалы с надписью «SOS», с помощью которых можно вызвать аварийных комиссаров.

На некоторых трассах в рамках ИТС установлены «умные» светофоры, которые меняют продолжительность времени, когда горит «зеленый» или «красный» в зависимости от плотности потока. Необходимую информацию предоставляют датчики, встроенные в полотно.

С помощью внедрения ИТС власти намерены за 12 лет снизить показатели смертности на дорогах практически до нуля.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу достичь нулевого уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к 2030 году. Об этом говорится в подписанном президентом указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В свою очередь координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что введение динамических дорожных знаков для водителей ничем хорошим не обернется.

«Динамические знаки ограничения скорости — это очередной грабеж во имя безопасности дорожного движения. Многие водители знают, что самое важное — это ровный скоростной режим, все к нему привыкают и движение становится предсказуемым. В итоге внимание водителя сосредотачивается на дороге, а не на фонарных столбах, чего там наляпали очередные «организаторы», — рассказал «Газете.Ru» Шкуматов.

Активист уверен, что такие нововведения заставят водителя постоянно смотреть на обочину и следить, не изменились ли вдруг показатели ограничения скорости, что будет отвлекать автомобилиста от дороги. Также Шкуматов предполагает, что «меняющиеся» знаки могут стать очередной ловушкой для водителей.

«Конечно же, все эти знаки будут завязаны на камеры фиксации нарушений», — считает эксперт.

В свою очередь автомобилисты таким нововведениям явно не рады. Водители, которые проехали по трассе М-4 «Дон», где на информационных табло уже высвечиваются знаки об ограничении скорости, остались не очень довольны таким новшеством.

«За это лето, нахватал штрафов за превышение скорости раза в два больше, чем за последние лет пять, — написал пользователь Тимур Кусов.

«Постоянная смена ограничений скорости очень вымораживает. Везде. Что на трассах, что в городе. По той же М-4 — то 90, то 110, в Московской области 130 км/ч есть. Дорога одна и та же», — поделился Максим Слепов.