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Toyota отзывает более миллиона автомобилей
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Toyota отзывает более миллиона автомобилей из-за риска возгорания 

ТК «Звезда» + ещё 29 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Отзыву подлежат автомобили по всему миру. Это связано с риском износа проводов двигателя, которые подключены к блоку управления.
Японский автомобильный концерн Toyota объявил об отзыве более миллиона автомобилей по всему миру из-за риска возгорания. Компания проверит модели Prius и C-HR, выпущенные в 2016-2018 годах.
Отзыв коснетчся нескольких стран мира. В Японии отзовут 554 тысячи таких автомобилей, в США — 192 тысячи. Причиной отзыва назван риск износа проводов двигателя, которые подключены к блоку управления, что может привести к короткому замыканию, сообщает The Wall Street Journal.
В настоящее время зафиксирован один случай, когда машина загорелась. Инцидент произошел в Японии. Тогда неполадку удалось ликвидировать, в результате происшествия никто не пострадал.
Это не первый случай, когда компания отзывает свои автомобили. В августе Toyota объявила об отзыве в более 20 тысяч машин в России из-за проблем с подушками безопасности. По этой же причине в феврале Toyota отозвала 181,8 тысяч автомобилей в Китае.
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