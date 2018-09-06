Британцы показали самый быстрый в мире кроссовер

Британская компания Lister, специализирующаяся на постройке ретроспорткаров, раскрыла внешний вид и начала прием заказов на «самый быстрый в кроссовер в мире». Новинку, получившую название Lister LFP, построят в количестве 250 экземпляров на базе Jaguar F-Pace SVR.

Заявленная максимальная скорость вседорожника составит 322 километра в час. Он будет быстрее и исходного автомобиля (283 километра в час), и даже Lamborghini Urus (305 километров в час). Отдача силовой установки при этом составит около 680 лошадиных сил.

Вероятно, это будет модернизированная пятилитровая компрессорная «восьмерка», которая на F-Pace SVR выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. «Заряженный» вседорожник с таким двигателем способен разгоняться до «сотни» за 4,3 секунды.