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АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»
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АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы» 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о старте серийного производства обновлённого внедорожника "Лада 4×4".
Новая "Нива"? Речь идёт, конечно же, не о серийном воплощении эффектного концепта "Лада 4×4 Vision", а о классическом внедорожнике, пережившем плановое обновление. При этом масштаб модернизации оказался очень скромным.
Летом появились слухи о том, что старая "Нива" получит серьёзно переработанный интерьер, но этого пока так и не случилось. Единственное новшество в салоне — новая графика панели приборов с оранжевыми шкалами и более контрастными цифрами.
У "Лады 4×4" в комплектации "Люкс" появились зеркала с электрорегулировками и обогревом (прежде они предлагались для машин в исполнении "Урбан"). У самого "Урбана" — новый дизайн колёсных дисков и "докатка" вместо полноразмерной запаски.
Стандартный внедорожник предлагается по прежним ценам: трёхдверка стоит от 499 900 рублей, а пятидверка — от 538 700 рублей. А вот облагороженная версия "Лада 4×4 Урбан" подорожала на 10 тысяч рублей: трёхдверный автомобиль оценён в 566 900 рублей, пятидверный обойдётся в 605 900 рублей.
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