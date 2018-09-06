АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о старте серийного производства обновлённого внедорожника " Лада 4×4".

Новая "Нива"? Речь идёт, конечно же, не о серийном воплощении эффектного концепта "Лада 4×4 Vision", а о классическом внедорожнике, пережившем плановое обновление. При этом масштаб модернизации оказался очень скромным.

Летом появились слухи о том, что старая "Нива" получит серьёзно переработанный интерьер, но этого пока так и не случилось. Единственное новшество в салоне — новая графика панели приборов с оранжевыми шкалами и более контрастными цифрами.

У "Лады 4×4" в комплектации "Люкс" появились зеркала с электрорегулировками и обогревом (прежде они предлагались для машин в исполнении "Урбан"). У самого "Урбана" — новый дизайн колёсных дисков и "докатка" вместо полноразмерной запаски.

Стандартный внедорожник предлагается по прежним ценам: трёхдверка стоит от 499 900 рублей, а пятидверка — от 538 700 рублей. А вот облагороженная версия "Лада 4×4 Урбан" подорожала на 10 тысяч рублей: трёхдверный автомобиль оценён в 566 900 рублей, пятидверный обойдётся в 605 900 рублей.