Toyota в Японии приостановит работу

Автоконцерн Toyota приостановит работу из-за землетрясения в Японии

Toyota Motor с 10 сентября приостановит работу 16 из 18 своих заводов, расположенных на территории Японии. Причина — возможные перебои в поставках комплектующих после мощного землетрясения на Хоккайдо.

В ночь с 5 на 6 сентября стихия спровоцировала отключение электроэнергии на заводе компании в городе Томакомаи, где производят коробки передач. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на телеканал NHK.

В ближайшее время специалисты планируют оценить влияние этого сбоя на производство автомобилей и принять решение о возобновлении работы предприятий после 11 сентября.

Ранее, производственный цикл был также нарушен в результате удара тайфуна "Джеби". На нескольких заводах, расположенных в пострадавших регионах Японии, Toyota Motor пришлось временно отменять ночные смены.