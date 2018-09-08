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Toyota в Японии приостановит работу
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Автоконцерн Toyota приостановит работу из-за землетрясения в Японии 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Toyota Motor с 10 сентября приостановит работу 16 из 18 своих заводов, расположенных на территории Японии. Причина — возможные перебои в поставках комплектующих после мощного землетрясения на Хоккайдо.
В ночь с 5 на 6 сентября стихия спровоцировала отключение электроэнергии на заводе компании в городе Томакомаи, где производят коробки передач. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK.
В ближайшее время специалисты планируют оценить влияние этого сбоя на производство автомобилей и принять решение о возобновлении работы предприятий после 11 сентября.
Ранее, производственный цикл был также нарушен в результате удара тайфуна "Джеби". На нескольких заводах, расположенных в пострадавших регионах Японии, Toyota Motor пришлось временно отменять ночные смены.
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