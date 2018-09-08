Не покупайте машину с пробегом (если верите в людей и честность)

Купить автомобиль с пробегом. Эта задача никогда не выглядела простой, а сегодня и подавно. Но спешим обрадовать — если покупать, то чем скорее, тем лучше, поскольку с каждым днем проблем становится все больше, а миссия невыполнимее.

Мы не будем описывать тут все плюсы или минусы покупки бу авто, это многолетний «холивар» сродни неопределенности поребрика и бордюра, вероисповедания и сексуальных предпочтений. Просто примем, что в мире существуют люди как минимум двух типов — те, которые покупают автомобиль новым в салоне и те, кто ищет авто с пробегом.

Причем часто эти два типа перетекают друг в друга. Люди могут «переобуться» за 5 минут вне зависимости от того, как сильно отстаивали свою точку зрения до этого. Это абсолютно нормально. Причины могут быть разными. Также оговоримся, что не стоит принимать как аксиому то, что если есть опасности при покупке авто с рук или бу из салона, то новая машина от дилера — это сияющая панацея, которая как самый драгоценный в мире металл не вступает в реакцию ни с чем недостойным.

Итак, приступим. На что обратить свое внимание когда хочешь купить машину бу, на что обратить внимание, к чему стоит быть готовым и как перевести свое мышление в такой режим, когда мозг будет точно отделять правду от лжи, розовые надежды от реальных перспектив, пустые обещания от фактических возможностей и шаверму от шаурмы.

1. Машина с пробегом из салона — больше расходов, не меньше проблем

Нет, не стоит считать, что покупка не нового автомобиля с пробегом в салоне — это то же самое, что покупка нового, только гораздо дешевле. Продавцы салона будут с вами до конца, который в их понимании настает тогда, когда в кассе пересчитали ваши деньги и выдали чек. Всё. Всё, что вам говорили о гарантии, двух неделях на предъявление претензий и тому подобное — это лишь слова, правда действенные, которые помогут протолкнуть вас по дорожке от кресла в зале до кассы.

Договор купли-продажи в 99% случаев будет не между салоном и вами (когда можно было бы воспользоваться всеми преимуществами, которые дает покупателю «Закон о защите прав потребителей»), а между каким-то частным лицом, которому пока еще принадлежит машина и вами, поэтому кроме гражданского кодекса в данном случае ничего работать не будет, да и сам договор составлен далеко не таким образом, который бы позволил вам в случае чего наказать обманщиков.

Зато будьте уверены на 200% — салон на продаже машин с пробегом зарабатывает ничуть не меньше, а скорее даже больше, чем на новых. Видите Ford Focus с пробегом 70 000 км по цене 490 000 рублей? У хозяина он был куплен за 400 000 рублей, максимум, а пробег… а есть ли в салоне вообще какой-то бу автомобиль с пробегом выше 100 000 км вне зависимости от года выпуска?

Все, за что в салоне несут хоть какую-то ответственность, так это за то, что проданный вам автомобиль встанет на учет. Но ведь нам нужно не только свидетельство о регистрации, но и исправное транспортное средство, не так ли? Нет, салон с этим не работает, Все, что с автомобилем случилось после подписания договора — не их дело, а если кто-то будет требовать справедливости, то на этот случай есть юристы на зарплате, которые уже отшили не один десяток или сотен исков. Нет, салон не хочет продать вам плохой автомобиль, они просто хотят продать автомобиль, а какой он — ваши проблемы.

2. Перекупы или как увидеть дьявола во плоти

Каста перекупщиков — это замечательные люди. Встречаются экземпляры со 100-процентной профессиональной деформацией. А все почему — просто им тоже нужно только продать автомобиль, кому, какой, что потом — это вне его компетенции. Автомобиль — деньги, все. Чем плохи перекупщики? Достаточно лишь сказать, что салоны (площадки), которые продают авто с пробегом, часто сданные в трейд-ин, не гнушаются покупать и откровенно сомнительные машины, вот только для соблюдения некоторой внешней чистоты они реализуют их не через свою кассу, а сливают перекупам, а те уж найдут «лоха».

Перекупу также нужны только ваши деньги. Но психика не железная, условия работы так себе, поэтому перекупа выдает спешка, излишнее давление на покупателя ("у меня самое лучшее, уже едут новые на просмотр, бери сейчас лучше не найдешь"), небрежность в отношении самой машины, нежелание потратить дополнительные пару минут на просмотр, раздражительность от «лишних» по его мнению, но совершенно резонных вопросов типа «а это вы владелец по ПТС». Более того, окончательно «деформировавшийся» перекуп даже может не показать машину покупателю, который не выражает по телефону спешного желания купить (не едет с деньгами), задает много вопросов — ему не нужен минимально грамотный человек, ему нужен откровенный «лох», чтобы впарить все, что угодно.

3. Диагностика перед покупкой — иллюзия защищенности

Многие уверены, что покупая автомобиль с пробегом у частника они защищены. Почему? Ну как же — с частником можно прокатиться до ближайшего СТО и провести диагностику. Потыкать толщиномером, снять сканером ошибочки, поднять на подъемнике и тому подобное. Вот только такая диагностика не покажет начавшую умирать коробку автомат или искусно потертые ошибки двигателя, которые не проявились пока вы доехали до СТО. В целом, есть огромная масса проблем с автомобилем, которые накроют нового владельца с головой, но которые никто не увидит на беглой диагностике.

4. Крутили, крутим и будем крутить — теорема о пробеге

Примите это как данность — если вы смотрите в Интернете объявления по продаже машин и выставляете пробег «до соточки», то по ту сторону экрана вас давно вычислили. Хотите «до соточки» — получайте. Скрутить пробег — это норма. Бессовестная, совершенно отвратительная реальность нашего времени. Хочешь продать хорошую, ухоженную машину — скинь ей пару-тройку десятков тысяч км на одометре, уйдет быстрее и вопросов меньше. Если на 6-летнем авто стоит 150 000 на щитке, значит продавец, сволочь, скрутил с 200 000. Если стоит 75 000 — значит в норме, максимум было 110 000, почти «соточка» — можно брать.

Ориентируйтесь по состоянию автомобиля — это единственное, что может показать реальный пробег. Руль, педали, промятости на сиденьях — все это выдаст эксплуатацию, а если посмотреть несколько автомобилей той же марки и модели, то у вас нарисуется в голове образ того, что должно произойти с салоном после определенного пробега.

5. Автоматическая коробка передач — есть запасные 50-100 тысяч?

Коробка автомат — это настоящая находка. Как для автолюбителей (не нужно дергать мешалку по 10 раз от светофора до светофора), так и для сервис-центров всех мастей. Только дайте повод усомниться в исправности вашей АКПП, как в нее сразу же бросятся залезть. Не бесплатно конечно, а тысяч за 50, 70 или даже 130 рублей. Автомобиль с умирающей АКПП может попасться совершенно любой марки — хоть Opel , хоть Lexus . Встать в аварийный режим на авто с пробегом коробка может и через месяц и через несколько дней.

Таким образом, выбирая машину бу на автомате вы должны четко понимать, что можете позволить себе раскошелиться на пару-тройку тысяч долларов. Как бы хорошо автомобиль ни вел себя на тест-драйве до покупки, это вовсе не означает, что он будет также вести себя и после. Скорее всего нет. Меняли масло после покупки — коробка умрет от этого. Не меняли — ну естественно, менять же надо было, а так вот коробка и померла!

7. Такси, каршеринг — наше все (от чего нужно бежать)

Видите с ПТС среди прежних владельцев юридическое лицо — закрывайте это объявление, уходите с осмотра, забывайте это авто. Даже если это будет автомобиль не из такси, то поймите, что «это конторское, можно хлопать» в России еще не умерло и едва ли исчезнет когда-нибудь. Не твое — не жалко. Также машина, которая служила в такси, могла работать не выключая зажигания целыми сутками — только водители меняются. Естественно, ведь ее покупали не для того, чтобы она стояла, а для того, чтобы перевозила пассажиров, которые щедро платят.

8. Аксиома о ремонте

В автомобиле всегда что-то ломается, от незначительных мелочей до гораздо более сильно бьющих по карману узлов и даже агрегатов. При покупке новой машины часть этих расходов берет на себя гарантийное обслуживание, которого нет при покупке машины с пробегом. Готовьтесь — тратиться придется, нельзя купить машину бу и год ничего в ней не делать. Расходы на ремонт — это «обязательная программа» для всех, кто покупает не новый автомобиль.

Не покупать машину с пробегом?

Однозначно нет, если вы испытываете хотя бы какие-то иллюзии о честности продавцов, тешите себя мыслями о надежности и беспроблемности выбранной модели и припасли последние 15 тысяч на покупку зимней резины. Однозначно да, если вы точно знаете к каким проблемам готовиться, зарезервировали определенную денежную «подушку безопасности», у вас есть ремонтники, которые не столь бессовестны как другие, и сервис, которым пользовалась еще ваша бабушка, а также возможность обойтись без автомобиля на какое-то время при его поломке.

Покупая авто с пробегом, можно получить по-настоящему хороший автомобиль, удобный, комфортный, безопасный и надежный, вот только быть готовым даже к самому худшему — это обязательно.