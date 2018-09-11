УАЗ отказался от проекта компактного кроссовера

УАЗ отказался от выпуска нового кроссовера

Генеральный директор Sollers Вадим Швецов рассказал подробности о проекте по выпуску нового SUV с несущим кузовом.

В ходе Восточного экономического форума Швецов заявил, что проект УАЗа 3170 «сильно преобразовался». «Скорее всего, это будет другой бренд и другая концепция, другая конфигурация проекта, — пояснил он в разговоре с РИА „Новости“ . — По бренду пока не решено, но это не будет кроссовер УАЗ. У нас есть много всяких брендов, будем выбирать, там будет другой тип транспортного средства». При этом он не обозначил сроки появления нового кроссовера и не уточнил, под какой маркой он может появиться на рынке.

Что касается проекта УАЗ 3170, то кроссовер на новой платформе, с несущим кузовом и независимой подвеской всех колес должен был появиться в 2022 году.