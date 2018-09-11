УАЗ отказался от проекта компактного кроссовера

Генеральный директор Sollers Вадим Швецов рассказал подробности о проекте по выпуску нового SUV с несущим кузовом.
В ходе Восточного экономического форума Швецов заявил, что проект УАЗа 3170 «сильно преобразовался». «Скорее всего, это будет другой бренд и другая концепция, другая конфигурация проекта, — пояснил он в разговоре с РИА „Новости“. — По бренду пока не решено, но это не будет кроссовер УАЗ. У нас есть много всяких брендов, будем выбирать, там будет другой тип транспортного средства». При этом он не обозначил сроки появления нового кроссовера и не уточнил, под какой маркой он может появиться на рынке.
Что касается проекта УАЗ 3170, то кроссовер на новой платформе, с несущим кузовом и независимой подвеской всех колес должен был появиться в 2022 году.
В середине лета этого года сообщалось, что по габаритам автомобиль будет сравним c кроссоверами Nissan Qashqai, Kia Sportage и Toyota RAV4 — его длина достигнет 4,6 метра, а дорожный просвет составит 200 мм. Подробностей о двигателях не было, корме того, что они будут соответствовать стандартам Евро-5 и Евро-6.