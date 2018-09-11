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Вслед за Priora «АвтоВАЗ» «похоронит» семейство Granta?
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По стопам Priora: «АвтоВАЗ» может «похоронить» семейство Lada Granta 

Daily-Motor + ещё 7 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Компания «АвтоВАЗ» может отказаться от семейства Lada Granta, несмотря на недавнее обновление линейки этой модели, показанное на Московском автосалоне 2018 года. По предварительной информации, «Гранта» могут снять с производства через 3-4 года, а автомобиль повторит судьбу Lada Priora и Lada Kalina, проигравших конкуренцию современным моделям Lada Vesta и Lada XRay.
В качестве примеров можно отметить, что Lada Priora продержалась на рынке около 12 лет, а в последние два года спрос на нее стал резко падать. Аналогичная участь постигла и Lada Kalina, которая также пережила рестайлинг в 2013 году, однако даже он не уберег ее от снятия с производства спустя несколько лет.
На сегодняшний день семейству Lada Granta насчитывается уже восемь лет и не исключено, что и оно через 3-4 года пойдет по стопам своих «собратьев», особенно в случае активного расширения линейки Lada Vesta и Lada XRay и «перетягивания» на себя основного спроса.
Естественно, что если Granta и канет в небытие, то не бесследно. Вместо нее «вазовцы» наверняка выпустят новую модель, которая станет ее сменщиком в этом ценовом сегменте.
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