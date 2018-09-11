Вслед за Priora «АвтоВАЗ» «похоронит» семейство Granta?

Компания «АвтоВАЗ» может отказаться от семейства Lada Granta, несмотря на недавнее обновление линейки этой модели, показанное на Московском автосалоне 2018 года. По предварительной информации, «Гранта» могут снять с производства через 3-4 года, а автомобиль повторит судьбу Lada Priora и Lada Kalina, проигравших конкуренцию современным моделям Lada Vesta и Lada XRay.
В качестве примеров можно отметить, что Lada Priora продержалась на рынке около 12 лет, а в последние два года спрос на нее стал резко падать. Аналогичная участь постигла и Lada Kalina, которая также пережила рестайлинг в 2013 году, однако даже он не уберег ее от снятия с производства спустя несколько лет.
На сегодняшний день семейству Lada Granta насчитывается уже восемь лет и не исключено, что и оно через 3-4 года пойдет по стопам своих «собратьев», особенно в случае активного расширения линейки Lada Vesta и Lada XRay и «перетягивания» на себя основного спроса.
Естественно, что если Granta и канет в небытие, то не бесследно. Вместо нее «вазовцы» наверняка выпустят новую модель, которая станет ее сменщиком в этом ценовом сегменте.