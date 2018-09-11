Вслед за Priora «АвтоВАЗ» «похоронит» семейство Granta?

По стопам Priora: «АвтоВАЗ» может «похоронить» семейство Lada Granta

В качестве примеров можно отметить, что Lada Priora продержалась на рынке около 12 лет, а в последние два года спрос на нее стал резко падать. Аналогичная участь постигла и Lada Kalina, которая также пережила рестайлинг в 2013 году, однако даже он не уберег ее от снятия с производства спустя несколько лет.

На сегодняшний день семейству Lada Granta насчитывается уже восемь лет и не исключено, что и оно через 3-4 года пойдет по стопам своих «собратьев», особенно в случае активного расширения линейки Lada Vesta и Lada XRay и «перетягивания» на себя основного спроса.

Естественно, что если Granta и канет в небытие, то не бесследно. Вместо нее «вазовцы» наверняка выпустят новую модель, которая станет ее сменщиком в этом ценовом сегменте.