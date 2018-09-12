Элегантный RAPID по элегантной цене в Атлант-М Тушино

SKODA RAPID — это сдержанное благородство кристаллического дизайна. Он притягивает к себе внимание элегантными динамичными линиями и точно прорисованными поверхностями.

Притяните и к себе практичный лифтбек от SKODA до конца месяца, потому что только в сентябре в Атлант-М Тушино действует выгода до 132 700 рублей на SKODA RAPID.

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Решиться на покупку SKODA RAPID будет не так сложно, если вы хотя бы раз сядете за руль этого автомобиля.

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Подробнее об автомобиле можно узнать по телефону: +7 (495) 780-9-780 Заказать обратный звонок

Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Г. Москва, Строительный проезд, 7А, к.11 www.atlant-motors.ru *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA RAPID Ambition с пакетом WE7 2018 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 30 сентября. Количество автомобилей ограничено.