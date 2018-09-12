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Элегантный RAPID по элегантной цене в Атлант-М Тушино
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Элегантный RAPID по элегантной цене в Атлант-М Тушино 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
SKODA RAPID — это сдержанное благородство кристаллического дизайна. Он притягивает к себе внимание элегантными динамичными линиями и точно прорисованными поверхностями.
Притяните и к себе практичный лифтбек от SKODA до конца месяца, потому что только в сентябре в Атлант-М Тушино действует выгода до 132 700 рублей на SKODA RAPID.
Выбрать свою SKODA RAPID из наличия
Решиться на покупку SKODA RAPID будет не так сложно, если вы хотя бы раз сядете за руль этого автомобиля.
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Подробнее об автомобиле можно узнать по телефону: +7 (495) 780-9-780  Заказать обратный звонок
Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Г. Москва, Строительный проезд, 7А, к.11  www.atlant-motors.ru  *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA RAPID Ambition с пакетом WE7 2018 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 30 сентября. Количество автомобилей ограничено.
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