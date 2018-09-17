Audi показала тизер своего первого электромобиля

Презентация новинки состоится во время 70-й церемонии вручения премии «Эмми» 17 сентября.

Немецкий производитель Audi представил первый электромобиль собственного производства. Ролик, на котором показан финальный вид электрокара, а также продемонстрировано, на что он способен в различные погодные условия, был опубликован на Youtube-канале компании.

Презентация разработки состоится уже 17 сентября этого года во время награждения «Эмми», однако в продаже электромобиль поступит только в 2019 году. При этом, как отметили в компании, желающие приобрести новинку от Audi могут оформить предзаказ уже сейчас.

К 2020 году производитель намеревается выпустить как минимум три модели электромобилей.